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    «Арарат-Армения» — «Арарат». Ставка (к. 2.81) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 29 сентября 2023 года

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    «Арарат»
    «Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Араратом» в рамках 10-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 16:00 мск. «Арарат-Армения» — «Арарат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 29 Сентября 2023 года
    Арарат-Армения
  • Ереван
    •  Арарат-Армения 16:00 Арарат Арарат
  • Ереван
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    «Арарат-Армения»

    Эта команда стартовала в чемпионате довольно неплохо. «Арарат-Армения» сейчас находится на 2 месте, на 4 очка отставая от лидера.

    Главным достоинством команды является атака. В 9 турах забито 23 мяча, что является лучшим показателем в лиге.

    В предыдущем туре чемпионата «Арарат-Армения» разжился тремя очками. Дома команда уверенно переиграла «Алашкерт» (3:1).

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    Интересно, что команда выиграла третий поединок кряду. Причем в этих матчах «Арарат-Армения» неизменно забивал не меньше трех мячей.

    Хозяева явно мотивированы побороться за чемпионский титул. Да и обыгрывать принципиального оппонента команда обязана.

    «Арарат»

    Эта команда на данный момент находится на скромном 7 месте. Вылет «Арарату» явно не грозит, как, впрочем, и заметный подъем.

    Главной проблемой «Арарата» является слабая атака. В 9 стартовых поединках чемпионата игроки команды забили всего 9 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела довольно успешно. «Арарат» дома расписал мировую с «Урарту» (1:1).

    До того команда уступила «Алашкерту» (1:2). Зато «Арарату» чуть раньше удалось одолеть «Ширак» со счетом 2:1.

    Тем не менее, «Арарат» будет стремиться зацепиться за очки. Гости уж точно не будут отсиживаться в глухой обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Арарата» дают — 9.69, ничья оценена — в 4.66.

    «Арарат-Армения» уж точно будет активно действовать у ворот столь принципиального оппонента.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.56.

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    «Арарат-Армения» — «Арарат»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет?
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