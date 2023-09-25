«Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Алашкертом» в рамках 9-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 17:00 мск. «Арарат-Армения» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арарат-Армения»

Эта команда отнюдь неблестяще стартовала в чемпионате. «Арарат-Армения» находится на скромной 4 позиции.

Главной ценностью «Арарат-Армении» является атака. В 8 поединках игроки команды наколотили уже 20 мячей.

В предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Арарат-Армения» переиграла аутсайдера «Ширак» (2:1).

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В двух последних поединка команда забила 7 мячей в ворота соперников. Правда, победа над «Ноа» далась непросто (4:3).

«Арарат-Армения» наверняка будет максимально активно атаковать. Команда постарается максимально приблизиться к лидеру.

«Алашкерт»

«Алашкерт» находится на 2 месте в турнирной таблице. Причем команда лишь на один пункт отстает от лидера «Пюника».

А вот оборона команды выглядит не столь монолитно. В 8 поединках пропущено 9 мячей, что многовато для претендента на лидерство.

В своем последнем поединке «Алашкерт» снова победил. Команда дома сломила сопротивление «Арарата» (2:1).

Действующая победная серия составляет уже 5 матчей. Правда, только в одном из них команда не пропускала мячей в свои ворота.

Матчи с «Арарат-Арменией» складываются для команды сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 1.62.

На викторию «Алашкерта» дают — 5.46, ничья оценена — в 3.75.

«Арарат-Армения» постарается максимально быстро воспользоваться преимуществом своего поля .

Наш прогноз — Победа «Арарат-Армении» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.21.