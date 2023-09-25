ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманНагельсман — удачный ход для сборной Германии, но Клопп все еще маячит на горизонте «Тоттенхэм»Дерби с «Арсеналом» станет первым испытанием Постекоглу в «Тоттенхэме» Антуан ГризманнТретье колесо. Непрекращающаяся борьба «Атлетико» за возможность сравниться с «Реалом» и «Барсой»
  • 00:00
    • Гол Фернандеша обеспечил «МЮ» гостевую победу над «Бернли» в матче АПЛ
  • 00:16
    • «Альмерия» сыграла вничью с «Валенсией» в матче Примеры
  • 22:27
    • «Зенит» разгромил «Пари НН» и пробился в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ
  • 21:34
    • «Барселона», уступая к 80-й минуте 0:2, вырвала победу у «Сельты»
  • 21:05
    • «Ювентус» неожиданно проиграл «Сассуоло»
  • 20:58
    • «Спартак» минимально одолел «Динамо»
  • 19:47
    • «Северсталь» отыгралась с 0:3 и по буллитам переиграла «Металлург»
    Все новости спорта

    «Арарат-Армения» быстро вскроет оборону «Алашкерта»

    «Арарат-Армения» — «Алашкерт». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 25 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Арарат-Армения» — «Алашкерт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алашкерт»
    «Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Алашкертом» в рамках 9-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 17:00 мск. «Арарат-Армения» — «Алашкерт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Армения. Высшая лига 25 Сентября 2023 года
    Арарат-Армения
  • Ереван
    •  Арарат-Армения 17:00 Алашкерт Алашкерт
  • Мартуни
    •

    «Арарат-Армения»

    Эта команда отнюдь неблестяще стартовала в чемпионате. «Арарат-Армения» находится на скромной 4 позиции.

    Главной ценностью «Арарат-Армении» является атака. В 8 поединках игроки команды наколотили уже 20 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Арарат-Армения» переиграла аутсайдера «Ширак» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    В двух последних поединка команда забила 7 мячей в ворота соперников. Правда, победа над «Ноа» далась непросто (4:3).

    «Арарат-Армения» наверняка будет максимально активно атаковать. Команда постарается максимально приблизиться к лидеру.

    «Алашкерт»

    «Алашкерт» находится на 2 месте в турнирной таблице. Причем команда лишь на один пункт отстает от лидера «Пюника».

    А вот оборона команды выглядит не столь монолитно. В 8 поединках пропущено 9 мячей, что многовато для претендента на лидерство.

  • Юные смешные голоса. Ламин Ямаль, Варрен Заир-Эмери и еще 22 молодых игрока, которые возьмут штурмом ЛЧ 2023/24
  • 24 молодых игрока, за которыми стоит следить в Лиге чемпионов этого сезона
  • 19/09/2023

    • В своем последнем поединке «Алашкерт» снова победил. Команда дома сломила сопротивление «Арарата» (2:1).

    Действующая победная серия составляет уже 5 матчей. Правда, только в одном из них команда не пропускала мячей в свои ворота.

    Матчи с «Арарат-Арменией» складываются для команды сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 1.62.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Алашкерта» дают — 5.46, ничья оценена — в 3.75.

    «Арарат-Армения» постарается максимально быстро воспользоваться преимуществом своего поля.

    Наш прогноз — Победа «Арарат-Армении» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.50
  • Прогноз на матч Митчелл — Иге
  • Бокс
  • Сегодня в 03:40
    •  1.86
  • Прогноз на матч Физиев — Гамрот
  • Бокс
  • Сегодня в 04:10
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хачанов — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Томпсон — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Карацев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Эмполи — Интер Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Гавр — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Байер — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арарат-Армения» — «Алашкерт»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на футбол. «Арарат-Армения» быстро вскроет оборону «Алашкерта»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры