«Арарат-Армения»
Эта команда отнюдь неблестяще стартовала в чемпионате. «Арарат-Армения» находится на скромной 4 позиции.
Главной ценностью «Арарат-Армении» является атака. В 8 поединках игроки команды наколотили уже 20 мячей.
В предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Арарат-Армения» переиграла аутсайдера «Ширак» (2:1).
В двух последних поединка команда забила 7 мячей в ворота соперников. Правда, победа над «Ноа» далась непросто (4:3).
«Арарат-Армения» наверняка будет максимально активно атаковать. Команда постарается максимально приблизиться к лидеру.
«Алашкерт»
«Алашкерт» находится на 2 месте в турнирной таблице. Причем команда лишь на один пункт отстает от лидера «Пюника».
А вот оборона команды выглядит не столь монолитно. В 8 поединках пропущено 9 мячей, что многовато для претендента на лидерство.
В своем последнем поединке «Алашкерт» снова победил. Команда дома сломила сопротивление «Арарата» (2:1).
Действующая победная серия составляет уже 5 матчей. Правда, только в одном из них команда не пропускала мячей в свои ворота.
Матчи с «Арарат-Арменией» складываются для команды сложно. Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 1.62.
На викторию «Алашкерта» дают — 5.46, ничья оценена — в 3.75.
«Арарат-Армения»
Наш прогноз — Победа «Арарат-Армении» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.21.