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    «Фенербахче» разгромит датского визави?

    «Фенербахче» — «Нордшелланд». Ставка (к. 3.32) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет H, 21 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Нордшелланд»
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    «Твенте» — «Фенербахче». Квалификация Лиги конференций сезона 2023/2024
    В четверг, 21 сентября турецкий «Фенербахче» на своём поле примет датский «Нордшелланд». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете H. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Фенербахче» — «Нордшелланд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа H 21 Сентября 2023 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 19:45 Норшелланн Норшелланн
  • Фарум
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    «Фенербахче»

    «Фенербахче» — вице-чемпион Турции, стартовал в квалификации Лиги конференций. В начале европохода стамбульский клуб одержал победу над молдавским «Зимбру» (5:0 — победа дома и 4:0 — в гостях).

    В 3-м этапе отбора турецкий коллектив порезвился над словенским клубом «Марибор» (3:1 — победа дома и 3:0 — победа в гостях).

    Коэффициенты матча Фенербахче — Норшелланн

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    «Фенербахче» не встретил сопротивления и в заключительном, четвёртом отборочном раунде Лиги конференций. Команда из Стамбула переиграл «Твенте» из Нидерланд (5:1 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).

    В чемпионате Турции прошли матчи 4-го тура. «Фенербахче» — лидер чемпионской гонки — в ативе команды 12 очков. В последней игре стамбульцы нанесли поражение ФК «Антальяспор» (3:2).

    «Нордшелланд»

    Вице-чемпион Дании продолжает поддерживать форму. «Нордшелланд» на внутренней арене занимает третье место, набрав 17 очков после 8 туров. У лидера турнира — «Копенгагена» на два балла больше.

    В 8-м туре чемпионата Дании «Нордшелланд» сыграл в результативную ничью с «Копенгагеном» (2:2).

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    • Свой европоход «Нордшелланд» начал в Лиге конференций с 3-го отборочного раунда. По пути в основную сетку датский клуб обыграл румынскую «Стяуа» (2:0 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях).

    Затем «Нордшелланд» пробился в основную сетку Лиги конференций после уверенной победы над сербским «Партизаном» (5:0 — победа дома и 1:0 — победа в гостях).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Фенербахче» можно поставить за 1.47, ничью оценивают в 4.50. А на победу «Нордшелланд» — 6.58.

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    Прогноз: «Нордшелланду» будет тяжело в поединке с «Фенербахче». Турецкий клуб очень силен, как показала квалификация, стоит ожидать крупной победы стамбульского клуба.

    Ставка: Фора «Фенербахче» (-2) с коэффициентом 3.32.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.

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    «Фенербахче» — «Нордшелланд»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» разгромит датского визави?
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