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    «Зиря» — «Сумгаит». Ставка (к. 2.77) и прогноз на футбол, чемпионат Азербайджана, 15 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Сумгаит»
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    «Сумгаит»
    «Зиря» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 6-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 16:00 мск. «Зиря» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 15 Сентября 2023 года
    Зиря
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Зиря 16:00 Сумгаит Сумгаит
  • Сумгаит
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    «Зиря»

    Эта команда выдала весьма многообещающий старт. «Зиря» сейчас занимает 1 место, набрав в 5 матчах 15 очков.

    Зато с атакой у команды складывается не так, чтобы очень. В 5 сыгранных матчах игроки «Зири» отличились всего пятью точными выстрелами.

    В предыдущем туре чемпионата «Зиря» потерпела свое первое поражение. На выезде команда минимально уступила «Габале».

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    В составе команды стоит выделить форварда Владислава Кулача. Украинец пока отличился всего одним забитым мячом.

    «Зиря» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Плюс у команды есть огромное желание как можно дольше продержаться на вершине.

    «Сумгаит»

    Эта команда также сражается за самые высокие места. Причем сейчас «Сумгаит» находится на 4 месте, имея 7 очков в активе.

    Интересно, что команда преуспевает в атаке. В 4 сыгранных матчах забито 7 мячей, да и потенциально «Сумгаит» способен на большее.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сумгаит» дома уступил бакинскому «Нефтчи» с минимальным счетом.

    А вот до того команда потеряла два очка на ровном месте. Ничья со скромным «Аразом» (1:1) в планы явно не входила.

    И уж точно «Сумгаит» постарается разжиться очками. Правда, последняя виктория над «Зирей» случилась еще почти три года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зири» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Сумгаита» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.30.

    Обе команды сражаются за высокие места, так что наверняка стоит ожидать от них атакующей активности.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.77. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.65.

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