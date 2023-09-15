«Зиря» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 6-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 16:00 мск. «Зиря» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зиря»

Эта команда выдала весьма многообещающий старт. «Зиря» сейчас занимает 1 место, набрав в 5 матчах 15 очков.

Зато с атакой у команды складывается не так, чтобы очень. В 5 сыгранных матчах игроки «Зири» отличились всего пятью точными выстрелами.

В предыдущем туре чемпионата «Зиря» потерпела свое первое поражение. На выезде команда минимально уступила «Габале».

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В составе команды стоит выделить форварда Владислава Кулача. Украинец пока отличился всего одним забитым мячом.

«Зиря» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Плюс у команды есть огромное желание как можно дольше продержаться на вершине.

«Сумгаит»

Эта команда также сражается за самые высокие места. Причем сейчас «Сумгаит» находится на 4 месте, имея 7 очков в активе.

Интересно, что команда преуспевает в атаке. В 4 сыгранных матчах забито 7 мячей, да и потенциально «Сумгаит» способен на большее.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сумгаит» дома уступил бакинскому «Нефтчи» с минимальным счетом.

А вот до того команда потеряла два очка на ровном месте. Ничья со скромным «Аразом» (1:1) в планы явно не входила.

И уж точно «Сумгаит» постарается разжиться очками. Правда, последняя виктория над «Зирей» случилась еще почти три года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зири» предлагают — 1.75.

На викторию «Сумгаита» дают — 5.15, ничья оценена — в 3.30.

Обе команды сражаются за высокие места, так что наверняка стоит ожидать от них атакующей активности .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.77. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.65.