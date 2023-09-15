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    «Арарат-Армения» справится с «Ноа»

    «Арарат-Армения» — «Ноа». Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 15 сентября 2023 года

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    «Ноа»
    «Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Ноа» в рамках 7-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 17:00 мск. «Арарат-Армения» — «Ноа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 15 Сентября 2023 года
    Арарат-Армения
  • Ереван
    •  Арарат-Армения 17:00 Ноа Ноа
  • Ереван
    •

    «Арарат-Армения»

    Эта команда выдала не столь успешный старт. «Арарат-Армения» сейчас занимает 5 место, отставая от лидера на 4 очка.

    Зато с атакой у команды полный порядок. В 6 сыгранных матчах игроки «Арарат-Армения» настреляли уже 13 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Арарат-Армения» снова не сумел победить. Команда расписала мировую с ЦСКА Ереван (1:1).

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    А вот до того «Арарат-Армения» дома переиграл «Ван» (3:0). Да и вообще, стабильностью игра команды явно не блещет.

    «Арарат-Армения» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и пора бы команде возвращаться в группу лидеров.

    «Ноа»

    Эта команда также сражается за самые высокие места. Причем сейчас «Ноа» находится на 4 месте, имея 12 очков в активе.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В шести сыгранных матчах пропущено всего 4 мяча.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ноа» уверенно расправился с «Араратом» (3:0).

    В шести матчах чемпионата «Ноа» победил четырежды. Проиграла команда только «Алашкерту» и ЦСКА Ереван.

    И уж точно «Ноа» постарается взять очки на выезде. Отсиживаться в обороне гости наверняка не собираются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 2.52.

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    На викторию «Ноа» дают — 2.64, ничья оценена — в 3.22.

    «Арарат-Армения» постарается как можно скорее вернуться в группу лидеров, и явно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Арарат-Армении». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

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    «Арарат-Армения» — «Ноа»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. «Арарат-Армения» справится с «Ноа»
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