«Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Ноа» в рамках 7-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 17:00 мск. «Арарат-Армения» — «Ноа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арарат-Армения»

Эта команда выдала не столь успешный старт. «Арарат-Армения» сейчас занимает 5 место, отставая от лидера на 4 очка.

Зато с атакой у команды полный порядок. В 6 сыгранных матчах игроки «Арарат-Армения» настреляли уже 13 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Арарат-Армения» снова не сумел победить. Команда расписала мировую с ЦСКА Ереван (1:1).

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А вот до того «Арарат-Армения» дома переиграл «Ван» (3:0). Да и вообще, стабильностью игра команды явно не блещет.

«Арарат-Армения» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и пора бы команде возвращаться в группу лидеров.

«Ноа»

Эта команда также сражается за самые высокие места. Причем сейчас «Ноа» находится на 4 месте, имея 12 очков в активе.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В шести сыгранных матчах пропущено всего 4 мяча.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ноа» уверенно расправился с «Араратом» (3:0).

В шести матчах чемпионата «Ноа» победил четырежды. Проиграла команда только «Алашкерту» и ЦСКА Ереван.

И уж точно «Ноа» постарается взять очки на выезде. Отсиживаться в обороне гости наверняка не собираются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 2.52.

На викторию «Ноа» дают — 2.64, ничья оценена — в 3.22.

«Арарат-Армения» постарается как можно скорее вернуться в группу лидеров , и явно будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Арарат-Армении». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.