«Алашкерт» сыграет на своем поле с «Урарту» в рамках 7-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 15:00 мск. «Алашкерт» — «Урарту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алашкерт»

Эта команда выдала весьма неплохой старт. «Алашкерт» сейчас занимает 2 место, отставая от лидера на один пункт.

Зато с атакой у команды полный порядок. В 6 сыгранных матчах «Алашкерт» настрелял уже 14 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Алашкерт» снова сумел победить. Команда смогла одолеть «Ширак» (3:2).

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А вот до того «Алашкерт» дома переиграл «Ноа» (3:1). Да и вообще, действующая победная серия составляет три матча.

«Алашкерт» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и мотивация побороться за лидерство имеется.

«Урарту»

Эта команда также сражается за самые высокие места. Причем сейчас «Урарту» находится на 3 месте, имея 13 очков в активе.

Вот только оборона «Урарту» частенько дает сбои. В 6 матчах пропущено 7 мячей в свои ворота, что многовато для амбициозного клуба.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Урарту» уверенно расправился с «Вест Арменией» (5:2).

А вот до того команда взяла три очка в Гюмри (2:0). Так что можно отметить некоторый подъем в игре и результатах.

И уж точно «Урарту» постарается взять очки на выезде. Отсиживаться в обороне гости точно не собираются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Каспия» предлагают — 2.71.

На викторию «Урартуа» дают — 2.71, ничья оценена — в 3.02.

Обе команды неплохо выглядели в последних матчах , так что наверняка постараются увеличить свои победные серии.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.40.