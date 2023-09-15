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    Забьют и те, и другие?

    «Алашкерт» — «Урарту». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 15 сентября 2023 года

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    «Урарту»
    «Алашкерт» сыграет на своем поле с «Урарту» в рамках 7-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 15:00 мск. «Алашкерт» — «Урарту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 15 Сентября 2023 года
    Алашкерт
  • Мартуни
    •  Алашкерт 15:00 Урарту Урарту
  • Ереван
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    «Алашкерт»

    Эта команда выдала весьма неплохой старт. «Алашкерт» сейчас занимает 2 место, отставая от лидера на один пункт.

    Зато с атакой у команды полный порядок. В 6 сыгранных матчах «Алашкерт» настрелял уже 14 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Алашкерт» снова сумел победить. Команда смогла одолеть «Ширак» (3:2).

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    А вот до того «Алашкерт» дома переиграл «Ноа» (3:1). Да и вообще, действующая победная серия составляет три матча.

    «Алашкерт» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и мотивация побороться за лидерство имеется.

    «Урарту»

    Эта команда также сражается за самые высокие места. Причем сейчас «Урарту» находится на 3 месте, имея 13 очков в активе.

    Вот только оборона «Урарту» частенько дает сбои. В 6 матчах пропущено 7 мячей в свои ворота, что многовато для амбициозного клуба.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Урарту» уверенно расправился с «Вест Арменией» (5:2).

    А вот до того команда взяла три очка в Гюмри (2:0). Так что можно отметить некоторый подъем в игре и результатах.

    И уж точно «Урарту» постарается взять очки на выезде. Отсиживаться в обороне гости точно не собираются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Каспия» предлагают — 2.71.

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    На викторию «Урартуа» дают — 2.71, ничья оценена — в 3.02.

    Обе команды неплохо выглядели в последних матчах, так что наверняка постараются увеличить свои победные серии.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.40.

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    «Алашкерт» — «Урарту»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие?
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