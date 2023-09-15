«Аль-Ахли» Каир
Эта команда стала чемпионом Египта. «Аль-Ахли» Каир в 34 матчах набрал 84 очка, опередив ближайшего преследователя на 10 очков.
Вот и с атакой у команды дела складываются весьма неплохо. В 34 сыгранных матчах чемпионата удалось отличиться 63 голами.
В своем предыдущем матче «Аль-Ахли» Каир добыл нужный результат. Команда прошла в полуфинал Кубка Египта, в овертайме одолев «Аль-Масри» (2:1).
И уж точно египтяне намерены выиграть Суперкубок КАФ. Команда Марселя Коллера настроена максимально.
«Аль-Ахли» Каир наверняка будет активно атаковать. Приличный состав и отличная форма лидеров помогут команде победить.
«ЮСМ Алжир»
Эта команда провалила последний чемпионат Алжира. «ЮСМ Алжир» финишировал на скромном 11 месте.
Интересно, что команда лишь на 4 очка опередила вылетевшую из элиты «Арбу». Зато разница забитых и пропущенных мячей вышла положительной (31:30).
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «ЮСМ Алжир» был разгромлен «Константином» (0:3).
А вот до того команда по всем статьям уступила «АС Олимпик де Шлеф» (1:3). Да и вообще, серия из трех коллизий кряду не прибавляет положительных эмоций.
И уж точно «ЮСМ Алжир» постарается дать бой египтянам. Вот только собственные проблемы в игре наверняка станут помехой этому.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Ахли» Каир предлагают — 1.58.
На викторию «ЮСМ Алжира» дают — 6.69, ничья оценена — в 3.50.
Хозяева выглядят на две головы сильнее соперника, так что
Наш прогноз — Победа «Аль-Ахли» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.