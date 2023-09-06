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    Голевой обмен заказывали?!

    «Токио» — «Ависпа Фукуока». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок японской лиги, 6 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Токио» — «Ависпа Фукуока»
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    «Токио»
    «Токио» сыграет на своем поле с «Ависпа Фукуокой» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка японской лиги. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 13:00 мск. «Токио» — «Ависпа Фукуока»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Токио»

    Эта команда проводит не столь успешный сезон. В турнирной таблице японского чемпионата она находится на 10 месте.

    «Токио» имеет явные сложности с реализацией. В 25 поединках игроки команды настреляли всего лишь 32 мяча.

    В своем последнем поединке команда не смогла победить. «Токио» в родных стенах расписал мировую с «Кобе» (2:2).

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    Причем до того команда потерпела обидное поражение. «Токио» уступил «Йокогаме Ф-Маринос» со счетом 1:2.

    И уж точно «Токио» будет активно атаковать. Пора бы команде улучшать собственную результативность, пусть даже в кубковой встрече.

    «Ависпа Фукуока»

    «Ависпа Фукуока» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Сейчас команда находится на 8 строчке, и явно намерена побороться за более высокие места.

    Правда, с атакой у команды имеются серьезные проблемы. Реализация, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

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    • «Ависпа Фукуока» уже успела пройти в полуфинал Кубка Японии. Команда дома уверенно расправилась с «Сенаном» (3:1).

    В составе команды стоит отметить хавбека Юя Ямагиши. Именно в его активе дубль в последней кубковой встрече.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой сильному сопернику. Да и вообще, «Ависпа Фукуока» способна на многое.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Токио» предлагают — 1.99.

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    На викторию «Ависпа Фукуоки» дают — 3.97, ничья оценена — в 3.34.

    Обе команды постараются максимальным образом проявить себя в атаке, так что ждем высокой результативности.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.26.

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    «Токио» — «Ависпа Фукуока»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 06.09.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен заказывали?!
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