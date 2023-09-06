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    «Йокогама Ф-Маринос» добьется своего

    «Хоккайдо Консадоле Саппоро» — «Йокогама Ф-Маринос». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Кубок японской лиги, 6 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Хоккайдо Консадоле Саппоро» — «Йокогама Ф-Маринос»
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    «Йокогама Ф-Маринос»
    «Хоккайдо Консадоле Саппоро» сыграет на своем поле с «Йокогамой Ф-Маринос» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка японской лиги. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 13:00 мск. «Хоккайдо Консадоле Саппоро» — «Йокогама Ф-Маринос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хоккайдо Консадоле Саппоро»

    Эта команда проводит не столь продуктивный сезон. В турнирной таблице чемпионата Японии она находится на 12 месте.

    «Хоккайдо Консадоле Саппоро» имеет заметные проблемы в обороне. В 26 поединках пропущено уже 49 мячей.

    В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. «Хоккайдо Консадоле Саппоро» разгромил «Гамба Осака» (4:0).

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    Матчи с «Йокогамой Ф-Маринос» для команды традиционно складываются неплохо. Из 5 последних очных поединков выиграно 2.

    Наверняка хозяева в этом поединке не будут лишь отсиживаться в тылах. «Хоккайдо Консадоле Саппоро» постарается воспользоваться преимуществом родных стен.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    «Йокогама Ф-Маринос» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Сейчас команда лидирует в чемпионате Японии, набрав 50 очков.

    Правда, потенциально команду может скоро догнать «Кобе». При отрыве в один пункт у оппонента еще имеется матч в запасе.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Йокогама Ф-Маринос» пропустила два безответных мяча от «Касивы».

    А вот с атакой у команды полный порядок. В 26 поединках чемпионата она отличилась уже 49 результативными выстрелами.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются сыграть на своих козырях. Так что вполне резонно ждать от них острых атак.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Йокогамы Ф-Маринос» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Хоккайдо Консадоле Саппоро» дают — 2.82, ничья оценена — в 3.94.

    Гости прекрасно атакуют, и уж точно максимально мотивированы на победу в Кубке Японии.

    Наш прогноз — Победа «Йокогамы Ф-Маринос». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.85.

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    «Хоккайдо Консадоле Саппоро» — «Йокогама Ф-Маринос»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 06.09.2023. Прогнозы на футбол. «Йокогама Ф-Маринос» добьется своего
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