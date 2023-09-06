«Гамба Осака»
Эта команда проводит не столь успешный сезон. В турнирной таблице японского чемпионата она находится на 11 месте.
«Гамба Осака» частенько пропускает в свои ворота. В 26 поединках пропущено уже 46 мячей, что на уровне аутсайдера.
В своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Гамба Осака» пропустила четыре сухих мяча от «Саппоро».
Причем до того «Гамба Осака» расписала мировую с «Саган Тосу». Соперники обменялись забитыми мячами.
Наверняка хозяева в этом поединке не будут лишь отсиживаться в тылах. «Гамба Осака» постарается найти бреши в обороне соперника.
«Урава Редс»
«Урава Редс» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Сейчас команда занимает 5 место, и явно намерена побороться за более высокие позиции.
Правда, отставание от лидера сейчас составляет 5 очков. Вот только забивает команда с заметным скрипом: всего 31 гол в 26 матчах.
Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Урава Редс» расписала мировую с «Альбитрекс Ниигатой» (1:1).
А вот оборона команды выглядит монолитно. В 26 матчах она дала результативный сбой всего 20 раз.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются сыграть на своих козырях. Да и вообще, команда неплохо проводит нынешний отрезок.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Урава Редс» предлагают — 2.47.
На викторию «Гамба Осака» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.32.
Наш прогноз — Победа «Урава Редс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.