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    «Гамба Осака» не справится с «Уравой Редс»

    «Гамба Осака» — «Урава Редс». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Кубок японской лиги, 6 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гамба Осака» — «Урава Редс»
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    «Гамба Осака»
    «Гамба Осака» сыграет на своем поле с «Урава Редс» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка японской лиги. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 13:00 мск. «Гамба Осака» — «Урава Редс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гамба Осака»

    Эта команда проводит не столь успешный сезон. В турнирной таблице японского чемпионата она находится на 11 месте.

    «Гамба Осака» частенько пропускает в свои ворота. В 26 поединках пропущено уже 46 мячей, что на уровне аутсайдера.

    В своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Гамба Осака» пропустила четыре сухих мяча от «Саппоро».

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    Причем до того «Гамба Осака» расписала мировую с «Саган Тосу». Соперники обменялись забитыми мячами.

    Наверняка хозяева в этом поединке не будут лишь отсиживаться в тылах. «Гамба Осака» постарается найти бреши в обороне соперника.

    «Урава Редс»

    «Урава Редс» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Сейчас команда занимает 5 место, и явно намерена побороться за более высокие позиции.

    Правда, отставание от лидера сейчас составляет 5 очков. Вот только забивает команда с заметным скрипом: всего 31 гол в 26 матчах.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Урава Редс» расписала мировую с «Альбитрекс Ниигатой» (1:1).

    А вот оборона команды выглядит монолитно. В 26 матчах она дала результативный сбой всего 20 раз.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются сыграть на своих козырях. Да и вообще, команда неплохо проводит нынешний отрезок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Урава Редс» предлагают — 2.47.

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    На викторию «Гамба Осака» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.32.

    Гости явно не намерены отсиживаться в тылах, да и пора бы «Урава Редс» улучшать атакующие показатели.

    Наш прогноз — Победа «Урава Редс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.

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    «Гамба Осака» — «Урава Редс»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 06.09.2023. Прогнозы на футбол. «Гамба Осака» не справится с «Уравой Редс»
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