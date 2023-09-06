«Гамба Осака» сыграет на своем поле с «Урава Редс» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка японской лиги. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 13:00 мск. «Гамба Осака» — «Урава Редс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гамба Осака»

Эта команда проводит не столь успешный сезон. В турнирной таблице японского чемпионата она находится на 11 месте.

«Гамба Осака» частенько пропускает в свои ворота. В 26 поединках пропущено уже 46 мячей, что на уровне аутсайдера.

В своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Гамба Осака» пропустила четыре сухих мяча от «Саппоро».

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Причем до того «Гамба Осака» расписала мировую с «Саган Тосу». Соперники обменялись забитыми мячами.

Наверняка хозяева в этом поединке не будут лишь отсиживаться в тылах. «Гамба Осака» постарается найти бреши в обороне соперника.

«Урава Редс»

«Урава Редс» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Сейчас команда занимает 5 место, и явно намерена побороться за более высокие позиции.

Правда, отставание от лидера сейчас составляет 5 очков. Вот только забивает команда с заметным скрипом: всего 31 гол в 26 матчах.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Урава Редс» расписала мировую с «Альбитрекс Ниигатой» (1:1).

А вот оборона команды выглядит монолитно. В 26 матчах она дала результативный сбой всего 20 раз.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются сыграть на своих козырях. Да и вообще, команда неплохо проводит нынешний отрезок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Урава Редс» предлагают — 2.47.

На викторию «Гамба Осака» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.32.

Гости явно не намерены отсиживаться в тылах , да и пора бы «Урава Редс» улучшать атакующие показатели.

Наш прогноз — Победа «Урава Редс». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.