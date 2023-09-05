ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «МЮ»Райс сделал разницу. Гол новичка принес «Арсеналу» драматичную победу над «МЮ» ЦСКА — «Зенит»Два привоза и потасовка. ЦСКА и «Зенит» выдали боевую ничью Илкай Гюндоган«Осасуна» — «Барселона» 1:2. Онлайн
  • 07:56
    • Два ассиста Месси помогли «Интер Майами» обыграть «Лос-Анджелес»
  • 23:58
    • «Барселона» дожала «Осасуну»
  • 23:50
    • «Ювентус» одержал гостевую победу над «Эмполи» в матче Серии А
  • 23:38
    • Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Лион»
  • 22:19
    • «Динамо» одержало гостевую победу над «Ростовом» в матче РПЛ
  • 21:36
    • «Интер» разгромил «Фиорентину», у Мартинеса — дубль
  • 20:40
    • Гол Райса принес победу «Арсеналу» в матче с «Ман Юнайтед»
    Все новости спорта

    «Рексхэм» сможет одолеть молодежь «Ньюкасла»

    «Рексхэм» — «Ньюкасл Академия». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, Трофей английской лиги, 5 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Рексхэм» — «Ньюкасл Академия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рексхэм»
    5 сентября в первом туре группового этапа трофея английской лиги «Рексхэм» на своем поле сыграет против «Ньюкасл Академия». Начало — в 21:30 по мск. «Рексхэм» — «Ньюкасл Академия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рексхэм»

    «Рексхэм» по итогам прошлого турнира поднялся в самый низший профессиональный дивизион Англии, став победителем пятой английской лиги.

    И в новой ранге валлийский коллектив пока смотрится весьма неплохо, находясь в середине турнирной таблицы после шести туров. Команда дважды победила, три раза сыграла вничью и потерпела одно фиаско.

    В преддверии этой встречи клуб обыграл на выезде «Транмир Роверс» со счетом 1:0. И тем самым он продлил свою беспроигрышную серию до семи игр с учетом основного времени всех турниров, но выиграв за это время лишь дважды.

    Все прогнозы на футбол

    Также «Рексхэм» успел поиграть и в Кубке английской лиги, где сперва по пенальти прошел «Уиган», но затем уступил «Бредфорду» в серии 11-метровых ударов.

    «Ньюкасл Академия»

    Академия «Ньюкасла» выступает во второй молодежной Премьер-лиге, где на данный момент идет в нижней части турнирной таблицы с тремя очками.

    Эти пункты «сороки» заработали еще на старте первенства, переиграв на своем поле сверстников из «Саутгемптона» со счетом 5:3. Последующие же три поединка они проиграли.

  • Тотти и другие: Когда травма крестов — не крест
  • Топ-9 игроков, которые вернулись после повреждения крестообразной связки
  • Вчера

    • В этот период коллектив потерпел фиаско от «Тоттенхэма», «Рединга» и «Манчестер Сити» с общим счетом 1:9. В преддверии этой игры он был бит на своем поле «горожанами» 0:4.

    Ранее между собой данные клубы не встречались. Так что этот поединок станет дебютным в их истории противостояний.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рексхэма» — 1.76, победа «Ньюкасл Академия» — 4.20, ничья — 4.10.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Проход: «Рексхэма» — 1.42, «Ньюкасл Академия» — 2.75.

    В данном противостоянии прогнозируем, что валлийский коллектив на своем поле сможет выиграть еще по итогам основного времени у молодежи из «Ньюкасла».

    Также еще ставим на то, что матч будет результативным и с обоюдно забитыми мячами.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч 2DROTS — Динамо Киров
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Тюмень — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Лада — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Дрейпер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Родина — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алькарас — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  3.06
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Литва — Сербия
  • Баскетбол
  • Завтра в 11:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Италия — США
  • Баскетбол
  • Завтра в 15:40
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рексхэм» — «Ньюкасл Академия»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 05.09.2023. Прогнозы на футбол. «Рексхэм» сможет одолеть молодежь «Ньюкасла»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры