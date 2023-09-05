5 сентября в первом туре группового этапа трофея английской лиги «Рексхэм» на своем поле сыграет против «Ньюкасл Академия». Начало — в 21:30 по мск. «Рексхэм» — «Ньюкасл Академия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рексхэм»

«Рексхэм» по итогам прошлого турнира поднялся в самый низший профессиональный дивизион Англии, став победителем пятой английской лиги.

И в новой ранге валлийский коллектив пока смотрится весьма неплохо, находясь в середине турнирной таблицы после шести туров. Команда дважды победила, три раза сыграла вничью и потерпела одно фиаско.

В преддверии этой встречи клуб обыграл на выезде «Транмир Роверс» со счетом 1:0. И тем самым он продлил свою беспроигрышную серию до семи игр с учетом основного времени всех турниров, но выиграв за это время лишь дважды.

Все прогнозы на футбол

Также «Рексхэм» успел поиграть и в Кубке английской лиги, где сперва по пенальти прошел «Уиган», но затем уступил «Бредфорду» в серии 11-метровых ударов.

«Ньюкасл Академия»

Академия «Ньюкасла» выступает во второй молодежной Премьер-лиге, где на данный момент идет в нижней части турнирной таблицы с тремя очками.

Эти пункты «сороки» заработали еще на старте первенства, переиграв на своем поле сверстников из «Саутгемптона» со счетом 5:3. Последующие же три поединка они проиграли.

В этот период коллектив потерпел фиаско от «Тоттенхэма», «Рединга» и «Манчестер Сити» с общим счетом 1:9. В преддверии этой игры он был бит на своем поле «горожанами» 0:4.

Ранее между собой данные клубы не встречались. Так что этот поединок станет дебютным в их истории противостояний.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рексхэма» — 1.76, победа «Ньюкасл Академия» — 4.20, ничья — 4.10.

Проход: «Рексхэма» — 1.42, «Ньюкасл Академия» — 2.75.

В данном противостоянии прогнозируем, что валлийский коллектив на своем поле сможет выиграть еще по итогам основного времени у молодежи из «Ньюкасла».

Также еще ставим на то, что матч будет результативным и с обоюдно забитыми мячами.