«Партизан» сыграет на своем поле с «Норшелланном» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 22:00 мск. «Партизан» — «Норшелланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизан»

Эта команда относительно успешно стартовала в своем чемпионате. «Партизан» в 4 матчах набрал 10 очков.

Разумеется, «гробари» будут сражаться за чемпионство. Гегемония «Црвены Звезды» уж слишком затянулась.

Коэффициенты матча Партизан — Норшелланн 1X2Новым игрокам 2.903.402.40Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Партизан» в родных стенах уверенно переиграл «Явор» Иваница (3:1).

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В первом поединке с датчанами «гробари» провалились. В их воротах побывало пять безответных мячей.

В родных стенах сербы явно будут активно атаковать. Впрочем, отыграть гандикап в пять мячей у команды Игоря Дуляя вряд ли получится.

«Норшелланн»

Эта команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «Норшелланн» набрал 15 очков в 6 матчах и занимает 1 место в турнирной таблице.

Главным достоинством команды является сильная атака. В 6 матчах чемпионата игроки «Норшелланна» наколотили уже 18 мячей.

В предыдущем туре своего чемпионата «Норшелланн» добыл три очка. Команда переиграла традиционно мощный «Мидтьюлланн» (3:0).

Похоже, в противостоянии с сербами все уже решено. Датчане фактически забронировали за собой путевку в групповой этап.

Наверняка гости не собираются отсиживаться в тылах. Датчане постараются, как минимум, не проиграть «гробарем».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Партизана» предлагают — 2.49.

На викторию «Норшелланна» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.50.

Судьба противостояния уже фактически решена в первой встрече , но это не значит, что соперники будут отсиживаться в обороне.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.98.