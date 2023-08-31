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    «Партизан» — «Норшелланн». Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 31 августа 2023 года

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    Игор Дуляй
    «Партизан» сыграет на своем поле с «Норшелланном» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 22:00 мск. «Партизан» — «Норшелланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Партизан
  • Белград
    •  Партизан 22:00 Норшелланн Норшелланн
  • Фарум
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    «Партизан»

    Эта команда относительно успешно стартовала в своем чемпионате. «Партизан» в 4 матчах набрал 10 очков.

    Разумеется, «гробари» будут сражаться за чемпионство. Гегемония «Црвены Звезды» уж слишком затянулась.

    Коэффициенты матча Партизан — Норшелланн

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  • 2.903.402.40Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Партизан» в родных стенах уверенно переиграл «Явор» Иваница (3:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В первом поединке с датчанами «гробари» провалились. В их воротах побывало пять безответных мячей.

    В родных стенах сербы явно будут активно атаковать. Впрочем, отыграть гандикап в пять мячей у команды Игоря Дуляя вряд ли получится.

    «Норшелланн»

    Эта команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «Норшелланн» набрал 15 очков в 6 матчах и занимает 1 место в турнирной таблице.

    Главным достоинством команды является сильная атака. В 6 матчах чемпионата игроки «Норшелланна» наколотили уже 18 мячей.

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  • 28/08/2023

    • В предыдущем туре своего чемпионата «Норшелланн» добыл три очка. Команда переиграла традиционно мощный «Мидтьюлланн» (3:0).

    Похоже, в противостоянии с сербами все уже решено. Датчане фактически забронировали за собой путевку в групповой этап.

    Наверняка гости не собираются отсиживаться в тылах. Датчане постараются, как минимум, не проиграть «гробарем».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Партизана» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Норшелланна» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.50.

    Судьба противостояния уже фактически решена в первой встрече, но это не значит, что соперники будут отсиживаться в обороне.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.98.

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    «Партизан» — «Норшелланн»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. Голов снова будет много!
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