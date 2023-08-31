«Партизан»
Эта команда относительно успешно стартовала в своем чемпионате. «Партизан» в 4 матчах набрал 10 очков.
Разумеется, «гробари» будут сражаться за чемпионство. Гегемония «Црвены Звезды» уж слишком затянулась.
Коэффициенты матча Партизан — Норшелланн
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Партизан» в родных стенах уверенно переиграл «Явор» Иваница (3:1).
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В первом поединке с датчанами «гробари» провалились. В их воротах побывало пять безответных мячей.
В родных стенах сербы явно будут активно атаковать. Впрочем, отыграть гандикап в пять мячей у команды Игоря Дуляя вряд ли получится.
«Норшелланн»
Эта команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «Норшелланн» набрал 15 очков в 6 матчах и занимает 1 место в турнирной таблице.
Главным достоинством команды является сильная атака. В 6 матчах чемпионата игроки «Норшелланна» наколотили уже 18 мячей.
В предыдущем туре своего чемпионата «Норшелланн» добыл три очка. Команда переиграла традиционно мощный «Мидтьюлланн» (3:0).
Похоже, в противостоянии с сербами все уже решено. Датчане фактически забронировали за собой путевку в групповой этап.
Наверняка гости не собираются отсиживаться в тылах. Датчане постараются, как минимум, не проиграть «гробарем».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Партизана» предлагают — 2.49.
На викторию «Норшелланна» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.88. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.98.