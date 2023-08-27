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    «Люцерн» не раз распечатает ворота «Грассхоппера»?

    «Грассхоппер» — «Люцерн». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, чемпионат Швейцарии, 27 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Грассхоппер» — «Люцерн»
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    «Люцерн»
    «Грассхоппер» примет «Люцерн» в рамках 5-го тура швейцарской Суперлиги. Начало матча — 27 августа в 17:30 по московскому времени. «Грассхоппер» — «Люцерн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Грассхоппер»

    Рекордсмен по количеству чемпионских титулов в Швейцарии в последние два года занимал 8-е и 7-е места соответственно. Также у клуба был период, когда они вылетели в Первую Лигу, где провели два сезона.

    В нынешнем состоянии «Грассхоппер» может бороться за еврокубковые места, но думать о чемпионстве еще пока рано. На данный момент клуб из Цюриха занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка в 4-х матчах.

    В крайнем туре швейцарской Суперлиги «кузнечики» уступили на выезде 9-й команде прошлого сезона — «Винтертуру» (1:3). Это поражение стало для «Грассхоппера» вторым с начала сезона. На старте чемпионата коллектив из Цюриха проиграл «Серветту» (1:3).

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    На прошлых выходных подопечные Бруно Бернера пробились в 1/16 Кубка Швейцарии. Путевка в следующий раунд турнира была достигнута благодаря крупной выездной победе над «Шаффхаузеном» (4:0).

    «Люцерн»

    «Люцерн» на старте сезона выиграл лишь одну встречу из 4-х. Это произошло во 2-м туре чемпионата, когда «бело-синие» с большим трудом обыграли «Лозанна Уши» (2:1).

    Команда не впечатляет на старте нового цикла. Неудачи «Люцерна» отразились и на результатах в еврокубках. Клуб из одноименного города не смог преодолеть третий квалификационный раунд Лиги Конференций, потерпев поражение от шотландского «Хиберниана» (3:5 в совокупности).

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    • После матча в еврокубках «Люцерн» отыгрался в Кубке Швейцарии. На стадии 1/32 финала «бело-синие» не оставили шансов «Винкельну» (6:0) и пробились в следующий раунд.

    Возвращаясь к первенству Швейцарии, стоит отметить, что в крайнем туре «Люцерн» не смог удержать победу против чемпионов страны — «Янг Бойза». Подопечные Марио Фрика долго время вели в счете, однако на 91-й минуте пропустили гол, который лишил их трех очков. Ничья — 1:1. Сейчас «Люцерн» идет на шестой позиции в таблице, набрав 5 очков в 4-х матчах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Люцерну». Победа гостей оценена с коэффициентом 2.08.

    Триумф «Грассхоппера» идет за 3.25, на ничью дают 3.80.

    «Грассхоппер» в среднем пропускает 2 мяча за игру.

    Наш прогноз и ставка — ИТБ2 (2) с коэффициентом 2.65.

    У «Люцерна» лишь одна победа в 6-ти последних матчах во всех турнирах. Еще один вариант для ставки — Фора (0) на «Грассхоппер» за 2.40.

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    «Грассхоппер» — «Люцерн»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 27.08.2023. Прогнозы на футбол. «Люцерн» не раз распечатает ворота «Грассхоппера»?
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