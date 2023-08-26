«Ивердон» и «Серветт» откроют программу 5-го тура чемпионата Швейцарии. Начало матча — 26 августа в 19:00 по московскому времени. «Ивердон» — «Серветт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ивердон»

«Ивердон» в этом сезоне дебютирует в элитном дивизионе Швейцарии. В конце мая эта команда стала победителем Первой Лиги и вместе с «Лозанной» и «Лозанной Уши» добилась повышения в классе.

Вполне ожидаемо «Ивердон» не блещет результатами на старте сезона. 4 очка в 4-х матчах турнира и 10-е место в таблице — такой результат зафиксирован у команды перед стартом нового тура.

В крайнем матче чемпионата клуб из города Ивердон-ле-Бен был разбит «Лугано» в гостях. Подопечные Марко Шеллибаума пропустили от «белых» 6 голов, а сами при этом довольствовались лишь одним забитым мячом (1:6).

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Единственную пока победу в турнире «Ивердон» одержал в 3-м туре. Со счетом 2:1 была повержена «Лозанна».

«Серветт»

«Серветт» не смог пробиться в Лигу Чемпионов, проиграв по сумме двух встреч шотландскому «Рейнджерсу» в квалификации. Однако это не помешало «гранатовым» застолбить себе место в Лиге Европы, и сразу в групповой этап.

Что же касается чемпионата Швейцарии, то здесь «Серветт» остается одной из трех команд, которая еще не проигрывала со старта сезона. После 4-х туров команда из Женевы расположилась на 5-м месте, набрав 6 очков.

Три крайних матча в Суперлиги закончились для «Серветта» вничью. Клуб расписал мировую с «Цюрихом» (2:2), «Лозанна Уши» (1:1) и «Санкт-Галленом» (1:1).

На прошлых выходных «гранатовые» также приняли участие в Кубке Швейцарии. Матч 1/32 финала закончился уничтожением «Мейрина» со счетом 8:0.

Прогноз и ставки

«Серветт» считается фаворитом матча по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается с коэффициентом 1.75.

Поставить на победу «Ивердона» можно за 4.20, на ничью предлагают 4.05.

«Серветт» обыграл соперника в 4-х последних официальных матчах.

Наш прогноз и ставка — Фора (-1) на «Серветт» с коэффициентом 2.25.

В 4-х последних матчах «Ивердон» не уходит с поля без забитого гола. Еще один вариант ставки — ИТБ1 (1) за 1.95.