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    «Серветт» прервет серию ничьих?

    «Ивердон» — «Серветт». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Швейцарии, 26 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ивердон» — «Серветт»
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    «Серветт»
    «Ивердон» и «Серветт» откроют программу 5-го тура чемпионата Швейцарии. Начало матча — 26 августа в 19:00 по московскому времени. «Ивердон» — «Серветт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ивердон»

    «Ивердон» в этом сезоне дебютирует в элитном дивизионе Швейцарии. В конце мая эта команда стала победителем Первой Лиги и вместе с «Лозанной» и «Лозанной Уши» добилась повышения в классе.

    Вполне ожидаемо «Ивердон» не блещет результатами на старте сезона. 4 очка в 4-х матчах турнира и 10-е место в таблице — такой результат зафиксирован у команды перед стартом нового тура.

    В крайнем матче чемпионата клуб из города Ивердон-ле-Бен был разбит «Лугано» в гостях. Подопечные Марко Шеллибаума пропустили от «белых» 6 голов, а сами при этом довольствовались лишь одним забитым мячом (1:6).

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    Единственную пока победу в турнире «Ивердон» одержал в 3-м туре. Со счетом 2:1 была повержена «Лозанна».

    «Серветт»

    «Серветт» не смог пробиться в Лигу Чемпионов, проиграв по сумме двух встреч шотландскому «Рейнджерсу» в квалификации. Однако это не помешало «гранатовым» застолбить себе место в Лиге Европы, и сразу в групповой этап.

    Что же касается чемпионата Швейцарии, то здесь «Серветт» остается одной из трех команд, которая еще не проигрывала со старта сезона. После 4-х туров команда из Женевы расположилась на 5-м месте, набрав 6 очков.

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    • Три крайних матча в Суперлиги закончились для «Серветта» вничью. Клуб расписал мировую с «Цюрихом» (2:2), «Лозанна Уши» (1:1) и «Санкт-Галленом» (1:1).

    На прошлых выходных «гранатовые» также приняли участие в Кубке Швейцарии. Матч 1/32 финала закончился уничтожением «Мейрина» со счетом 8:0.

    Прогноз и ставки

    «Серветт» считается фаворитом матча по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается с коэффициентом 1.75.

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    Поставить на победу «Ивердона» можно за 4.20, на ничью предлагают 4.05.

    «Серветт» обыграл соперника в 4-х последних официальных матчах.

    Наш прогноз и ставка — Фора (-1) на «Серветт» с коэффициентом 2.25.

    В 4-х последних матчах «Ивердон» не уходит с поля без забитого гола. Еще один вариант ставки — ИТБ1 (1) за 1.95.

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    «Ивердон» — «Серветт»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. «Серветт» прервет серию ничьих?
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