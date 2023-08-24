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    «Норшелланн» — «Партизан». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    «Партизан»
    «Норшелланн» сыграет на своем поле с «Партизаном» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 19:30 мск. «Норшелланн» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Норшелланн
  • Фарум
    •  Норшелланн 19:30 Партизан Партизан
  • Белград
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    «Норшелланн»

    Эта команда относительно неплохо стартовала в своем чемпионате. «Норшелланн» сейчас занимает 2 место с 12 очками в активе.

    Причем отставание от лидера составляет всего три очка. Да и атакует «Норшелланн» весьма достойно — 15 голов в пяти сыгранных матчах.

    Коэффициенты матча Норшелланн — Партизан

    1X2Новым игрокам
  • 1.603.955.70Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. На выезде она пропустила два безответных мяча от «Силькеборга».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Зато до того «Норшелланн» прошел непростой румынский барьер в квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч была обыграна «Стяуа» (2:0).

    Нет сомнений, что в родных стенах команда будет пытаться обеспечить себе комфортный задел перед ответной встречей. Так что отсиживаться в тылах датчане точно не будут.

    «Партизан»

    Эта команда стартовала в своем чемпионате ниже собственных амбиций. «Партизан» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 4 место в таблице.

    В трех поединках игроки команды отличились 7 точными выстрелами. Пропущено же в свои ворота 4 мяча.

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    • В предыдущем туре своего чемпионате «Партизан» добыл три очка. Дома «гробари» переиграли «Раднички» Ниш (2:1).

    До того «Партизан» прошел азербайджанский «Сабах» в квалификации Лиги конференций. Правда, победили сербы лишь в серии пенальти.

    Сербы явно будут действовать первым номером. «Партизан» имеет качественный подбор исполнителей в группе атаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Норшелланна» предлагают — 1.61.

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    На викторию «Партизан» дают — 5.35, ничья оценена — в 4.05.

    Датский клуб провалил свой последний поединок, что явно отразится на психологическом состоянии игроков.

    Наш прогноз — Победа «Партизана» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.93.

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    «Норшелланн» — «Партизан»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. «Гробари» не уступят в Дании?
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