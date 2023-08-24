«Норшелланн» сыграет на своем поле с «Партизаном» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 19:30 мск. «Норшелланн» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норшелланн»

Эта команда относительно неплохо стартовала в своем чемпионате. «Норшелланн» сейчас занимает 2 место с 12 очками в активе.

Причем отставание от лидера составляет всего три очка. Да и атакует «Норшелланн» весьма достойно — 15 голов в пяти сыгранных матчах.

Коэффициенты матча Норшелланн — Партизан 1X2Новым игрокам 1.603.955.70Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда откровенно провалила. На выезде она пропустила два безответных мяча от «Силькеборга».

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Зато до того «Норшелланн» прошел непростой румынский барьер в квалификации Лиги конференций. По сумме двух встреч была обыграна «Стяуа» (2:0).

Нет сомнений, что в родных стенах команда будет пытаться обеспечить себе комфортный задел перед ответной встречей. Так что отсиживаться в тылах датчане точно не будут.

«Партизан»

Эта команда стартовала в своем чемпионате ниже собственных амбиций. «Партизан» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 4 место в таблице.

В трех поединках игроки команды отличились 7 точными выстрелами. Пропущено же в свои ворота 4 мяча.

В предыдущем туре своего чемпионате «Партизан» добыл три очка. Дома «гробари» переиграли «Раднички» Ниш (2:1).

До того «Партизан» прошел азербайджанский «Сабах» в квалификации Лиги конференций. Правда, победили сербы лишь в серии пенальти.

Сербы явно будут действовать первым номером. «Партизан» имеет качественный подбор исполнителей в группе атаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Норшелланна» предлагают — 1.61.

На викторию «Партизан» дают — 5.35, ничья оценена — в 4.05.

Датский клуб провалил свой последний поединок, что явно отразится на психологическом состоянии игроков .

Наш прогноз — Победа «Партизана» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.93.