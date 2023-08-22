«Аль-Араби»
«Аль-Араби» вернулся в азиатскую Лигу чемпионов спустя 11 лет. Тогда как клуб закончил свои выступления в группе, где занял последнее место.
В прошлом сезоне чемпионата Катара хозяева заняли второе место, отстав от чемпиона «Аль-Духаиль», что позволило им получить право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
В новом розыгрыше национального первенства клуб уже стартовал. В первом туре он потерял очки на своем поле, сыграв вничью с «Аль-Шамалом» (1:1).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, поэтому у хозяев неплохие шансы на успех.
АГМК
В отличие от соперника, АГМК вернулся в азиатскую Лигу чемпионов куда быстрее — спустя два года, поэтому у клуба больше опыта выступлений в турнире.
Команда уже преодолела одну стадию первенства. Она стартовала с предварительного раунда, где переиграла оманский «Аль-Сееб» с минимальным счетом 1:0.
В текущем первенстве Узбекистана клуб занимает пятое место по итогам 16 туров. Отставание от лидера «Пахтакора» составляет 11 очков, поэтому не ведет борьбу за титул.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, поэтому у гостей также неплохие шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Аль-Араби», коэффициент на победу которого равен 2,03. Успех АГМК оценивается в 4,12, ничья — в 3,82.
В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.
Еще один вариант ставки — АГМК не проиграет за 2,54, ведь в четрех последних матчах гости не уступили.