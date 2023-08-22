ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Зенит»Мастер-класс от Вендела. Эксперименты Абаскаля привели к фиаско в матче с «Зенитом» Альварес и Фоден Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла» The Texas Chainsaw Massacre GameАтмосферная классика с плоской механикой. Обзор The Texas Chainsaw Massacre Game
  • 07:52
    • Джокович — чемпион «Мастерса» в Цинциннати
  • 21:31
    • Автогол Джикии помог «Зениту» победить «Спартак»
  • 08:24
    • Касаткина снова стала первой ракеткой России
  • 23:48
    • Гол и ассист Влаховича помогли «Ювентусу» разгромить «Удинезе»
  • 22:34
    • «Барселона» одержала победу над «Кадисом»
  • 21:56
    • «Ахмат» разгромил «Оренбург» в первом матче Ромащенко
  • 20:34
    • «Челси» в большинстве уступил «Вест Хэму», Фернандес не забил пенальти
    Все новости спорта

    Выйдет ли «Аль-Араби» в групповой раунд Лиги чемпионов?

    «Аль-Араби» — АГМК. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, плей-офф азиатской Лиги чемпионов, 22 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Аль-Араби» — АГМК
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аль-Араби» — фаворит матча
    «Аль-Араби» сыграет на своем поле против АГМК в рамках матча плей-офф раунда азиатской Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 августа, начало — в 20:30 мск. «Аль-Араби» — АГМК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аль-Араби»

    «Аль-Араби» вернулся в азиатскую Лигу чемпионов спустя 11 лет. Тогда как клуб закончил свои выступления в группе, где занял последнее место.

    В прошлом сезоне чемпионата Катара хозяева заняли второе место, отстав от чемпиона «Аль-Духаиль», что позволило им получить право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

    В новом розыгрыше национального первенства клуб уже стартовал. В первом туре он потерял очки на своем поле, сыграв вничью с «Аль-Шамалом» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, поэтому у хозяев неплохие шансы на успех.

    АГМК

    В отличие от соперника, АГМК вернулся в азиатскую Лигу чемпионов куда быстрее — спустя два года, поэтому у клуба больше опыта выступлений в турнире.

    Команда уже преодолела одну стадию первенства. Она стартовала с предварительного раунда, где переиграла оманский «Аль-Сееб» с минимальным счетом 1:0.

  • Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла»
  • 17-я подряд домашняя победа «Манчестер Сити» — в нашем обзоре английской прессы
  • Вчера

    • В текущем первенстве Узбекистана клуб занимает пятое место по итогам 16 туров. Отставание от лидера «Пахтакора» составляет 11 очков, поэтому не ведет борьбу за титул.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, поэтому у гостей также неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Аль-Араби», коэффициент на победу которого равен 2,03. Успех АГМК оценивается в 4,12, ничья — в 3,82.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.

    Еще один вариант ставки — АГМК не проиграет за 2,54, ведь в четрех последних матчах гости не уступили.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Сердарушич — Гинар
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Росол — Мёллекер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Родригес Таверна — Вессельс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Стивенс — Грабер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наварро — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мария — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Андижан — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Андреева — Уильямс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Александрова — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Дэвис
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Калинина — Богдан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бегу — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Гарсия — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Араби» — АГМК: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Аль-Араби» в групповой раунд Лиги чемпионов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры