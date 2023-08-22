«Аль-Араби» сыграет на своем поле против АГМК в рамках матча плей-офф раунда азиатской Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 августа, начало — в 20:30 мск. «Аль-Араби» — АГМК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Араби»

«Аль-Араби» вернулся в азиатскую Лигу чемпионов спустя 11 лет. Тогда как клуб закончил свои выступления в группе, где занял последнее место.

В прошлом сезоне чемпионата Катара хозяева заняли второе место, отстав от чемпиона «Аль-Духаиль», что позволило им получить право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

В новом розыгрыше национального первенства клуб уже стартовал. В первом туре он потерял очки на своем поле, сыграв вничью с «Аль-Шамалом» (1:1).

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при четырех победах и одной ничьей, поэтому у хозяев неплохие шансы на успех.

АГМК

В отличие от соперника, АГМК вернулся в азиатскую Лигу чемпионов куда быстрее — спустя два года, поэтому у клуба больше опыта выступлений в турнире.

Команда уже преодолела одну стадию первенства. Она стартовала с предварительного раунда, где переиграла оманский «Аль-Сееб» с минимальным счетом 1:0.

В текущем первенстве Узбекистана клуб занимает пятое место по итогам 16 туров. Отставание от лидера «Пахтакора» составляет 11 очков, поэтому не ведет борьбу за титул.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, поэтому у гостей также неплохие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Аль-Араби», коэффициент на победу которого равен 2,03. Успех АГМК оценивается в 4,12, ничья — в 3,82.

В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,87.

Еще один вариант ставки — АГМК не проиграет за 2,54, ведь в четрех последних матчах гости не уступили.