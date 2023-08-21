В 20-м туре высшего шведского дивизиона «Норрчепинг» на своем поле сразится против столичного «АИКа». Игра пройдет 21 августа и начнется в 20:10 по мск. «Норрчепинг» — «АИК»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норрчепинг»

По итогам 19 проведенных матчей «Норрчепинг» набрал 31 балл и находится на пятой строке в таблице. Топ-4 он проигрывает много, а вот конкуренты разместились совсем рядом.

«Товарищи» в текущем первенстве смогли отпраздновать девять викторий, шесть встреч они проиграли и четыре раза сыграли вничью, забили 31 гол, а пропустили 23 мяча.

В пяти минувших поединках коллектив добыл четыре виктории и раз проиграл. Две же свои последние игры он выиграл, поочередно одолев дома 3:0 «Гетеборг» и на выезде «Хальмстад» 3:1

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Домашняя статистика «Норрчепинга» в этом сезоне выглядит следующим образом: четыре виктории, три фиаско и две мировые.

«АИК»

Стокгольмский клуб в этом первенстве выступает пока не лучшим образом и после 19 проведенных туров расположился на третьей строке с конца, набрав 19 пунктов.

У столичной команды всего четыре виктории за всю турнирную дистанцию, семь мировых исходов и восемь фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 18:23.

Однако вот уже как пять туров «АИК» не знает горечи поражений, выиграв за это время дважды при трех ничьих, две из которых пришлись на два последних тура — в гостях с «Кальмаром» 1:1 и дома с «Броммапойкарной» 2:2.

Вне родных стен в текущем чемпионате «АИК» уступил в пяти случаях из десяти, еще три матча он смог выиграть и дважды делил очки со своими оппонентами.

В первом круге «Норрчепинг» разгромил «АИК» на его поле со счетом 3:0, а до этого трижды подряд побеждал столичный коллектив.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Норрчепинга» предлагают — 2.60.

На викторию «АИКа» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.40.

Прогнозируем, что команды в этом поединке смогут обменяться забитыми мячами. Причем сделают они это еще в первом тайме.