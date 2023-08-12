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    «Грассхоппер» наберет очки в гостях

    «Винтертур» — «Грассхоппер». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Швейцарии, 12 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Винтертур» — «Грассхоппер»
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    «Грассхоппер» — «Люцерн»
    В 4-м туре чемпионата Швейцарии «Винтертур» на своем поле сыграет с «Грассхоппером». Матч запланирован на 12 августа в 19:00 по московскому времени. «Винтертур» — «Грассхоппер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Винтертур»

    В прошлом сезоне швейцарской Суперлиги эта команда спаслась от вылета, заняв предпоследнюю, 9-ю строчку. «Винтертур» в соперничестве со «Сьоном» опередил своего оппонента на одно очко и сохранил место в элите.

    На старте нового сезона команде из одноименного города пока не удалось одержать победу. В трех турах «Винтертур» набрал одно очко и на данный момент замыкает турнирную таблицу.

    В первом туре подопечные Патрика Рахмена сыграли в нулевую ничью с «Люцерном», но затем дела пошли повеселее. «Винтертур» дважды подряд проиграл со счетом 2:5 «Базелю» и «Янг Бойзу» соответственно, тем самым поставив в себя в непростое положение.

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    Стоит отметить и уровень соперников, которым противостояла команда. Все три клуба в предыдущем сезоне закончили чемпионат в зоне еврокубков. Тем не менее, «Винтертур» неплохо проявил себя в атаке и в предстоящем матче намерен как минимум открыть счет голам на домашней арене.

    «Грассхоппер»

    Седьмая команда прошлого сезона на старте нынешней кампании успела по разу выиграть, уступить и сыграть вничью. Сейчас на счету «Грассхоппера» 4 очка и 6-я строчка в турнирной таблице чемпионата.

    Результаты «кузнечиков» шли по нарастающей. Клуб из Цюриха стартовал с поражения от «Серветта» (1:3), затем была ничья с «Лозанной» (1:1), а в третьем туре «Грассхоппер» обыграл «Базель» (3:1).

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    • Исход матча с «красно-синими» был предрешен еще в первом тайме. Команда Бруно Бернера к 16-й минуте забила два быстрых гола, спустя пару минут «Базель» сократил отставание, а на 37-й минуте «Грассхоппер» оформил третий и последний гол в этой встрече.

    В прошлом сезоне «Грассхоппер» стал второй худшей командой чемпионата по игре в гостях. За 18 матчей на счету «кузнечиков» только 3 победы при 10-ти поражениях и 5-ти ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают «Винтертур» фаворитом этого матча. На победу хозяев поля предлагают коэффициент 2.25.

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    Коэффициент на победу «Грассхоппера» равен 2.95, на ничью можно поставить за 3.75.

    «Грассхоппер» прибавляет с каждым матчем и вероятно сможет набрать очки во встрече против одного из аутсайдеров турнира.

    Наш прогноз и ставка — Фора (0) на «Грассхоппер» с коэффициентом 2.20.

    «Винтертур» пропустил 10 мячей в 2-х последних турах. Еще один вариант для ставки — ИТБ2 (1,5) за 2.30.

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    «Винтертур» — «Грассхоппер»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на футбол. «Грассхоппер» наберет очки в гостях
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