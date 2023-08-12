В субботу, 12 августа «Серветт» сыграет дома против «Санкт-Галлена» в рамках 4-го тура чемпионата Швейцарии. Начало матча — в 21:30 по московскому времени. «Серветт» — «Санкт-Галлен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Серветт»

В сезоне 2022/2023 чемпионата Швейцарии «Серветт» занял второе место и получил право выступить в квалификации Лиги Чемпионов. Во втором раунде отбора главного европейского клубного турнира команда из Женевы выбила из борьбы бельгийский «Генк».

На следующей стадии «Серветт» в первой встрече уступил в гостях шотландскому «Рейнджерсу» (1:2). С 59-й минуты швейцарский клуб играл в меньшинстве после удаления защитника Дулина. Это поражение стало для команды первым в 17-ти последних матчах во всех турнирах.

В чемпионате страны «гранатовые» сыграли три тура, набрав в них 5 очков. На старте сезона «Серветт» победил на выезде «Грассхоппер» (3:1), а затем расписал мировые с «Цюрихом» (2:2) и «Лозанна Уши» (1:1) соответственно.

Все прогнозы на футбол

«Серветт» — команда с характером. В обоих ничейных матчах «гранатовые» отыгрывались по ходу поединка. Во встрече против «Лозанна Уши» клуб из Женевы забил на 96-й минуте, а во втором тайме противостояния с «Цюрихом» превратил 0:2 в 2:2.

«Санкт-Галлен»

«Санкт-Галлен» в прошлом сезоне остановился в шаге от еврокубковой зоны, отстав от пятого «Базеля» на 2 очка. Всего за 36 туров двукратный чемпион Швейцарии заработал 45 баллов, одержав 11 побед при 12-ти ничьих и 13-ти поражениях.

Новый сезон «Санкт-Галлен» начал с домашней победы над «Базелем». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Петера Цайдлера.

Далее клуб из одноименного города не смог распечатать ворота «Лугано», потерпев поражение с минимальным счетом (0:1). В крайнем туре «Санкт-Галлен» пополнил свою копилку еще тремя баллами, благодаря победе над «Люцерном» со счетом 2:1.

Матч против «Люцерна» проходил для «Санкт-Галлена» по непростому сценарию. Команда Цайдлера пропустила первой на старте второго тайма, но затем проявила характер и одержала волевую победу, оформив два гола на 68-й и 74-й минутах соответственно.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Санкт-Галлену». На победу гостей предлагают коэффициент 2.25.

Успех «Серветта» оценивается с коэффициентом 2.85, ничья идет за 3.95.

«Серветт» на неделе провел сложный матч Лиги Чемпионов, отыграв более получаса второго тайма вдесятером. Это может сказаться на физических кондициях команды в предстоящем матче.

Наш прогноз и ставка — Ничья в первом тайме за 2.45.

Много голов от этой встречи ждать не стоит. В 4-х из 5-ти последних очных матчах было забито менее 3-х мячей за игру. Еще один вариант ставки — ТМ (3) за 1.95.