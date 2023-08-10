«Стяуа» примет «Норшелланн» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций, который состоится 10 августа в 21:30 мск. «Стяуа» — «Норшелланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Стяуа»

«Стяуа» прошла болгарский ЦСКА-1948 в рамках второго раунда Лиги конференций. После гостевой победы со счетом 1:0 он выиграл дома с результатом — 3:2.

По итогам прошлой кампании чемпионата Румынии «Стяуа» заняла второе место. Чемпионом стал «Фарул» Констанца, который опередил конкурента на семь очков.

Эта строчка и дала возможность команде сыграть в квалификации Лиги конференций, где он стартовал как раз со второго раунда квалификации против нынешнего соперника.

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На сегодня у коллектива победная серия из шести поединков во всех турнирах, тогда как в семи последних играх он не проиграл, так что хозяева — фаворит дуэли.

«Норшелланн»

«Норшелланн» только начинает выступления в еврокубках. Официально сезоня для клуба начался еще 24 июля в рамках чемпионата Дании.

В этом матче команда достигла успеха. На своем поле ей удалось крупно переиграть «Брондбю», который на три гола соперника ответил одним забитым мячом.

В двух стартовых турах нового сезона датской Суперлиги клуб добыл шесть очков. Сперва он разбил «Виборг» (4:1) дома, а на выезде переиграл АГФ (3:1).

В трех последних поединках во всех турнирах, которые были официальными, коллектив выиграл, так что в целом у него неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Норшелланн», коэффициент на победу которого равен 2,37. Успех «Стяуа» оценивается в 2,93, ничья — в 3,40.

Хозяева выиграли шесть последних поединков.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Стяуа» выиграет за 2,93.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,73, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.