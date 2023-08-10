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    Переиграет ли «Стяуа» «Норшелланн»?

    «Стяуа» — «Норшелланн». Ставки (к. 2.93) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 10 августа 2023 года

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    Букмекеры не верят в «Стяуа»
    «Стяуа» примет «Норшелланн» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций, который состоится 10 августа в 21:30 мск. «Стяуа» — «Норшелланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Августа 2023 года
    Стяуа
  • Бухарест
    •  Стяуа 21:30 Норшелланн Норшелланн
  • Фарум
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    «Стяуа»

    «Стяуа» прошла болгарский ЦСКА-1948 в рамках второго раунда Лиги конференций. После гостевой победы со счетом 1:0 он выиграл дома с результатом — 3:2.

    По итогам прошлой кампании чемпионата Румынии «Стяуа» заняла второе место. Чемпионом стал «Фарул» Констанца, который опередил конкурента на семь очков.

    Эта строчка и дала возможность команде сыграть в квалификации Лиги конференций, где он стартовал как раз со второго раунда квалификации против нынешнего соперника.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На сегодня у коллектива победная серия из шести поединков во всех турнирах, тогда как в семи последних играх он не проиграл, так что хозяева — фаворит дуэли.

    «Норшелланн»

    «Норшелланн» только начинает выступления в еврокубках. Официально сезоня для клуба начался еще 24 июля в рамках чемпионата Дании.

    В этом матче команда достигла успеха. На своем поле ей удалось крупно переиграть «Брондбю», который на три гола соперника ответил одним забитым мячом.

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    • В двух стартовых турах нового сезона датской Суперлиги клуб добыл шесть очков. Сперва он разбил «Виборг» (4:1) дома, а на выезде переиграл АГФ (3:1).

    В трех последних поединках во всех турнирах, которые были официальными, коллектив выиграл, так что в целом у него неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Норшелланн», коэффициент на победу которого равен 2,37. Успех «Стяуа» оценивается в 2,93, ничья — в 3,40.

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    Хозяева выиграли шесть последних поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Стяуа» выиграет за 2,93.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,73, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

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    «Стяуа» — «Норшелланн»: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. Переиграет ли «Стяуа» «Норшелланн»?
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