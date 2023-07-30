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    «Лозанна Уши» потерпит второе фиаско подряд?

    «Люцерн» — «Лозанна Уши». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, чемпионат Швейцарии, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Люцерн» — «Лозанна Уши»
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    «Лозанна Уши»
    Во втором туре чемпионата Швейцарии «Люцерн» на своем поле сыграет против дебютанта турнира — «Лозанна Уши». Начало матча — 30 июля в 15:15 по московскому времени. «Люцерн» — «Лозанна Уши»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Люцерн»

    Спустя три дня после старта в Лиге Конференций «Люцерн» возвращается в чемпионат Швейцарии. Стоит отметить, что поездка в Стокгольм выдалась для подопечных Марио Фрика вполне удачной.

    В первой встрече второго квалификационного раунда еврокубка «Люцерн» одержал волевую победу над «Юргорденом» (2:1). После пропущенного мяча на 5-й минуте встречи швейцарская команда сравняла счет на исходе первого получаса игры, а за 8 минут до окончания основного времени матча забила победный гол.

    22 июля «Люцерн» провел свой стартовый поединок нового сезона чемпионата Швейцарии. За 90 минут игрового времени с «Винтертуром» зрители так и не увидели забитых мячей (0:0).

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    В прошлой кампании швейцарской Суперлиги команда из одноименного города боролась за медали турнира, но остановилась в шаге от них. «Люцерн» занял четвертую строчку в таблице и отстал от третьего «Лугано» на 7 баллов.

    «Лозанна Уши»

    Дебют команды в высшем дивизионе чемпионата Швейцарии вышел провальным. В первом туре «Лозанна Уши» дома разгромно проиграла «Лугано» (0:3).

    Бронзовый призер Первой лиги прошлого сезона нанес больше ударов в сторону ворот, но реализация моментов оставляла желать лучшего. Коллектив Антони Браиза лишь дважды пробил в створ, в то время как «Лугано» реализовал 3 из 4-х таких ударов.

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    • До старта нового сезона в Швейцарии «Лозанна Уши» принял участие в 4-х товарищеских встречах. Команда одержала в них одну победу, взяв верх над «Грассхоппером» (2:1).

    Напомним, что в элиту швейцарского футбола «Лозанна Уши» пробилась через стыковые матчи. «Красно-черные» по сумме двух встреч отправили в низший дивизион двукратного чемпиона страны — «Сьон».

    Прогноз и ставки

    «Люцерн» является очевидным фаворитом матча по мнению букмекеров. На победу хозяев поля предлагают коэффициент 1.58.

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    Триумф «Лозанна Уши» оценивается с коэффициентом 6.20, ничья идет за 3.85.

    «Лозанна Уши» совсем не убедила на старте турнира, слабо сыграв в домашнем матче.

    Наш прогноз и ставка — Забьет только «Люцерн» с коэффициентом 2.90.

    Вполне вероятно, что хозяева поля побегут в атаку с первых минут, чтобы открыть счет голам в чемпионате. Еще один вариант ставки — победа «Люцерна» в 1-м тайме за 2.00.

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    «Люцерн» — «Лозанна Уши»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. «Лозанна Уши» потерпит второе фиаско подряд?
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