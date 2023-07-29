«Лозанна» во 2-м туре швейцарской Суперлиги сыграет дома против «Грассхоппера». Начало матча — 29 июля в 19:00 по московскому времени. «Лозанна» — «Грассхоппер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лозанна»

Семикратный чемпион Швейцарии вернулся в элиту после годичного пребывания во Второй лиге. Во втором по значимости дивизионе «Лозанна» заняла второе место и получила прямую путевку на повышение.

В 36-ти матчах клуб из одноименного города набрал 61 очко и отстал на 5 баллов от «Ивердона», который этот турнир выиграл. «Лозанна» стала лучшей домашней командой чемпионата, проиграв всего лишь один раз в 18-ти встречах.

В Кубке Швейцарии «Лозанна» прошла два раунда, обыграв «Гланд» (4:0) и «Цюрих» (3:2). На стадии 1/8 финала команду ждал «Янг Бойз», который и выбил подопечных Людовика Маньена со счетом 5:1, а в последствии стал обладателем трофея.

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«Лозанна» уже сыграла в стартовом туре нового сезона чемпионата Швейцарии против все того же «Янг Бойза». Новички Суперлиги вплоть до 97-й минуты сохраняли ничейный счет (1:1), но в самой концовке встречи коллектив Маньена все же пропустил обидный гол. 1:2 — поражение «Лозанны» в дебютном матче.

«Грассхоппер»

«Грассхоппер» является самым титулованным клубом Швейцарии. На счету команды из Цюриха 27 титулов Суперлиги, однако последняя виктория «кузнечиков» случилась 20 лет назад — в сезоне 2002/2003.

В завершившемся в конце мая первенстве страны «Грассхоппер» занял лишь 7-е место в турнирной таблице, закончив чемпионат с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей — 56:64.

Выступление в Кубке Швейцарии команда из Цюриха также закончился довольно рано. «Грассхоппер» дошел до 1/8 финала, но не смог пробиться в восьмерку сильнейших, уступив в результативном матче «Базелю» (3:5).

В стартовой встрече сезона 2023/2024 эта команда дома уступила «Серветту» (1:3). До этого «Грассхоппер» выиграл два из четырех товарищеских матчей. Клуб из Цюриха оказался сильнее «Вадуца» (4:3) и «Аустрии Люстенау» (2:1) и уступил «Лозанне Уши» (1:2) и «Фрайбургу» (1:6).

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Лозанне». Ставка на победу хозяев поля оценивается с коэффициентом 2.05.

На успех «Грассхоппера» дают коэффициент 3.50, ничья идет за 3.70.

«Грассхоппер» не смог выиграть ни один из 4-х последних официальных матчей.

Наш прогноз и ставка — «Лозанна» не проиграет и ТМ (2,5) с коэффициентом 2.65.

Еще один вариант ставки — Ничья в первом тайме за 2.36.