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    «Лозанна» сдержит «Грассхоппер» у себя дома

    «Лозанна» — «Грассхоппер». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, чемпионат Швейцарии, 29 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лозанна» — «Грассхоппер»
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    Алиу Бальде
    «Лозанна» во 2-м туре швейцарской Суперлиги сыграет дома против «Грассхоппера». Начало матча — 29 июля в 19:00 по московскому времени. «Лозанна» — «Грассхоппер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лозанна»

    Семикратный чемпион Швейцарии вернулся в элиту после годичного пребывания во Второй лиге. Во втором по значимости дивизионе «Лозанна» заняла второе место и получила прямую путевку на повышение.

    В 36-ти матчах клуб из одноименного города набрал 61 очко и отстал на 5 баллов от «Ивердона», который этот турнир выиграл. «Лозанна» стала лучшей домашней командой чемпионата, проиграв всего лишь один раз в 18-ти встречах.

    В Кубке Швейцарии «Лозанна» прошла два раунда, обыграв «Гланд» (4:0) и «Цюрих» (3:2). На стадии 1/8 финала команду ждал «Янг Бойз», который и выбил подопечных Людовика Маньена со счетом 5:1, а в последствии стал обладателем трофея.

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    «Лозанна» уже сыграла в стартовом туре нового сезона чемпионата Швейцарии против все того же «Янг Бойза». Новички Суперлиги вплоть до 97-й минуты сохраняли ничейный счет (1:1), но в самой концовке встречи коллектив Маньена все же пропустил обидный гол. 1:2 — поражение «Лозанны» в дебютном матче.

    «Грассхоппер»

    «Грассхоппер» является самым титулованным клубом Швейцарии. На счету команды из Цюриха 27 титулов Суперлиги, однако последняя виктория «кузнечиков» случилась 20 лет назад — в сезоне 2002/2003.

    В завершившемся в конце мая первенстве страны «Грассхоппер» занял лишь 7-е место в турнирной таблице, закончив чемпионат с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей — 56:64.

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    • Выступление в Кубке Швейцарии команда из Цюриха также закончился довольно рано. «Грассхоппер» дошел до 1/8 финала, но не смог пробиться в восьмерку сильнейших, уступив в результативном матче «Базелю» (3:5).

    В стартовой встрече сезона 2023/2024 эта команда дома уступила «Серветту» (1:3). До этого «Грассхоппер» выиграл два из четырех товарищеских матчей. Клуб из Цюриха оказался сильнее «Вадуца» (4:3) и «Аустрии Люстенау» (2:1) и уступил «Лозанне Уши» (1:2) и «Фрайбургу» (1:6).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Лозанне». Ставка на победу хозяев поля оценивается с коэффициентом 2.05.

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    На успех «Грассхоппера» дают коэффициент 3.50, ничья идет за 3.70.

    «Грассхоппер» не смог выиграть ни один из 4-х последних официальных матчей.

    Наш прогноз и ставка — «Лозанна» не проиграет и ТМ (2,5) с коэффициентом 2.65.

    Еще один вариант ставки — Ничья в первом тайме за 2.36.

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    «Лозанна» — «Грассхоппер»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. «Лозанна» сдержит «Грассхоппер» у себя дома
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