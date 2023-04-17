«Нефтчи» Фергана
«Нефтчи» Фергана нынешний сезон начал выше всяких похвал. Вот команда и возглавила турнирную таблицу чемпионата Узбекистана!
Клуб из Ферганы прекрасно выглядит в атаке. В 5 турах игроки команды наколотили уже 11 мячей.
В своем последнем поединке «Нефтчи» Фергана добыл дежурную викторию. На выезде лидер уверенно одолел «Андижан» (0:2).
«Нефтчи» Фергана пока допустил лишь одну потерю очков. Досадная осечка случилась тур назад, когда команда дома не сумела обыграть ОКМК (2:2).
В этой встрече хозяева наверняка будут максимально активны в атаке. «Нефтчи» Фергана постарается утвердиться в лидерах.
«Турон»
Эта команда нынешний сезон начала откровенно неудачно. Нынешнее 13 место явно говорит о проблемах в игре «Турона».
«Турон» пока еще не познал радости победы в чемпионате. В 5 матчах команда трижды уступила при двух паритетах.
В предыдущем туре «Турон» вновь потерпел поражение. Дома команда уступила «Олимпику», пропустив единственный мяч… от своего его защитника Анри Чичинадзе, отметившегося автоголом.
«Турону» придется крайне непросто в этой встрече. И соперник чересчур на ходу, и собственные проблемы очень далеки от решения.
Гостям явно уготована участь обороняться. В 5 матчах чемпионата «Турон» пропустил в свои ворота 6 раз.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.66.
На викторию «Турона» дают — 5.19, ничья оценена — в 3.63.
Наш прогноз — Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.