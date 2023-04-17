«Нефтчи» Фергана сыграет на своем поле с «Туроном» в рамках 6-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 15:00 мск. «Нефтчи» Фергана — «Турон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи» Фергана

«Нефтчи» Фергана нынешний сезон начал выше всяких похвал. Вот команда и возглавила турнирную таблицу чемпионата Узбекистана!

Клуб из Ферганы прекрасно выглядит в атаке. В 5 турах игроки команды наколотили уже 11 мячей.

В своем последнем поединке «Нефтчи» Фергана добыл дежурную викторию. На выезде лидер уверенно одолел «Андижан» (0:2).

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«Нефтчи» Фергана пока допустил лишь одну потерю очков. Досадная осечка случилась тур назад, когда команда дома не сумела обыграть ОКМК (2:2).

В этой встрече хозяева наверняка будут максимально активны в атаке. «Нефтчи» Фергана постарается утвердиться в лидерах.

«Турон»

Эта команда нынешний сезон начала откровенно неудачно. Нынешнее 13 место явно говорит о проблемах в игре «Турона».

«Турон» пока еще не познал радости победы в чемпионате. В 5 матчах команда трижды уступила при двух паритетах.

В предыдущем туре «Турон» вновь потерпел поражение. Дома команда уступила «Олимпику», пропустив единственный мяч… от своего его защитника Анри Чичинадзе, отметившегося автоголом.

«Турону» придется крайне непросто в этой встрече. И соперник чересчур на ходу, и собственные проблемы очень далеки от решения.

Гостям явно уготована участь обороняться. В 5 матчах чемпионата «Турон» пропустил в свои ворота 6 раз.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 1.66.

На викторию «Турона» дают — 5.19, ничья оценена — в 3.63.

Хозяева явно намерены сохранить лидерство в чемпионате , и уж точно начнут встречу с активных атак.

Наш прогноз — Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.