ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус»«Ювентус» — «Спортинг». Онлайн Садио МанеПадение Садио Мане: от символа «Ливерпуля» до проблемы «Баварии» ЦСКА — чемпион ЗападаПровел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    В Актау будут забивать!

    «Каспий» — «Окжетпес». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Казахстана, 15 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Каспий» — «Окжетпес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Каспий»
    «Каспий» сыграет на своем поле с «Окжетпесом» в рамках 6-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. «Каспий» — «Окжетпес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 15 Апреля 2023 года
    Каспий
  • Актау
    •  Каспий 12:00 Окжетпес Окжетпес
  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Каспий»

    Эта команда начала чемпионат максимально слабо. В 5 турах клуб из Актау не набрал ни одного очка и логично замыкает турнирную таблицу чемпионата.

    Главной проблемой команды являются крайне ненадежные тылы. В 5 турах «Каспий» пропустил уже 13 мячей.

    В минувшем туре команда вновь потерпела поражение. На выезде «Каспий» по всем статьям уступил «Мактааралу» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Причем 3 своих последних поединка «Каспий» проиграл именно со счетом 1:3. Да и всего 4 мяча в 5 матчах — явно не лучший показатель эффективности атак команды.

    Матчи с «Окжетпесом» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выигран лишь 1 при 3 поражениях.

    «Окжетпес»

    Эта команда нынешний сезон начала вполне прилично. «Окжетпес» находится на 6 месте с 9 очками в активе.

    Главным бичом команды являются тылы. В 5 турах в воротах «Окжетпеса» побывало уже 6 мячей.

  • Осимхен, Рамуш и еще семь центрфорвардов для «Челси»
  • Летом «Челси» предстоит решить серьезную проблему — команде срочно нужен классный центральный нападающий
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Окжетпес» дома уверенно переиграл «Аксу» (3:0).

    До того «Окжетпес» нанес поражение «Атырау» (0:4). Так что команда явно находится на подъеме, и собирается продолжить столь успешный сериал.

    Гости наверняка постараются сыграть на своих козырях. Да и соперник выглядит откровенно бледновато.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Каспия» предлагают — 2.08.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Окжетпеса» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.42.

    «Окжетпес» пребывает с отличной форме, к тому же в двух последних поединках добыл разгромные победы.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лех — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Базель — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Байер — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Андерлехт — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.35
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Химнасия Ла-Плата
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Тампа — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Монреаль — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Каспий» — «Окжетпес»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. В Актау будут забивать!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры