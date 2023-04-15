«Каспий»
Эта команда начала чемпионат максимально слабо. В 5 турах клуб из Актау не набрал ни одного очка и логично замыкает турнирную таблицу чемпионата.
Главной проблемой команды являются крайне ненадежные тылы. В 5 турах «Каспий» пропустил уже 13 мячей.
В минувшем туре команда вновь потерпела поражение. На выезде «Каспий» по всем статьям уступил «Мактааралу» (3:1).
Причем 3 своих последних поединка «Каспий» проиграл именно со счетом 1:3. Да и всего 4 мяча в 5 матчах — явно не лучший показатель эффективности атак команды.
Матчи с «Окжетпесом» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выигран лишь 1 при 3 поражениях.
«Окжетпес»
Эта команда нынешний сезон начала вполне прилично. «Окжетпес» находится на 6 месте с 9 очками в активе.
Главным бичом команды являются тылы. В 5 турах в воротах «Окжетпеса» побывало уже 6 мячей.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Окжетпес» дома уверенно переиграл «Аксу» (3:0).
До того «Окжетпес» нанес поражение «Атырау» (0:4). Так что команда явно находится на подъеме, и собирается продолжить столь успешный сериал.
Гости наверняка постараются сыграть на своих козырях. Да и соперник выглядит откровенно бледновато.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Каспия» предлагают — 2.08.
На викторию «Окжетпеса» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.42.
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.34.