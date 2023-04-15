«Каспий» сыграет на своем поле с «Окжетпесом» в рамках 6-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 12:00 мск. «Каспий» — «Окжетпес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каспий»

Эта команда начала чемпионат максимально слабо. В 5 турах клуб из Актау не набрал ни одного очка и логично замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Главной проблемой команды являются крайне ненадежные тылы. В 5 турах «Каспий» пропустил уже 13 мячей.

В минувшем туре команда вновь потерпела поражение. На выезде «Каспий» по всем статьям уступил «Мактааралу» (3:1).

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Причем 3 своих последних поединка «Каспий» проиграл именно со счетом 1:3. Да и всего 4 мяча в 5 матчах — явно не лучший показатель эффективности атак команды.

Матчи с «Окжетпесом» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков выигран лишь 1 при 3 поражениях.

«Окжетпес»

Эта команда нынешний сезон начала вполне прилично. «Окжетпес» находится на 6 месте с 9 очками в активе.

Главным бичом команды являются тылы. В 5 турах в воротах «Окжетпеса» побывало уже 6 мячей.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Окжетпес» дома уверенно переиграл «Аксу» (3:0).

До того «Окжетпес» нанес поражение «Атырау» (0:4). Так что команда явно находится на подъеме, и собирается продолжить столь успешный сериал.

Гости наверняка постараются сыграть на своих козырях. Да и соперник выглядит откровенно бледновато.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Каспия» предлагают — 2.08.

На викторию «Окжетпеса» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.42.

«Окжетпес» пребывает с отличной форме , к тому же в двух последних поединках добыл разгромные победы.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.34.