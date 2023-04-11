«Супер Нова» сыграет на своем поле с «Меттой» в рамках 5-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 17:00 мск. «Супер Нова» — «Метта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Супер Нова»

Эта команда начала чемпионат явно не лучшим образом. Сейчас «Супер Нова» осела на предпоследнем 9 месте в турнирной таблице.

«Супер Нова» выиграла лишь в одном матче из четырех. Да и атака явно не блещет: всего 2 гола в 4 турах.

В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Супер Нова» по всем статьям уступила «Елгаве» (2:0).

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Матчи с «Меттой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Супер Нова» проиграла трижды.

Команда еще ни разу не обыгрывала «Метту». Да и пора бы «Супер Нове» выбираться из опасной зоны.

«Метта»

«Метта» стартовала в чемпионате вполне пристойно. Команда находится на 5 позиции, отставая от медальной зоны на 1 балл.

Более того, команда имеет матч в запасе и потенциально может подняться на 2 строчку. Вот только пропускает команда частенько: 5 мячей в 3 матчах.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Метта» в родных стенах переиграла «Даугавпилс» (3:2).

Эта виктория стала для команды второй кряду. До того на выезде был обыгран скромный «Тукумс 2000» (1:2).

«Метта» наверняка будет активно атаковать. В последних матчах команда заметно прибавила, к тому же соперник выглядит не столь грозно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Супер Новы» предлагают — 2.35.

На викторию «Метты» дают — 2.81, ничья оценена — в 3.48.

«Метта» выглядит значительно сильнее соперника, к тому же в последних матчах команда заметно прибавила .

Наш прогноз — Победа «Метты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.