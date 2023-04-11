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    Удачная гастроль «Метты»?

    «Супер Нова» — «Метта». Прогноз, ставка (к. 2.81) на футбол, чемпионат Латвии, 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Супер Нова» — «Метта»
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    «Метта»
    «Супер Нова» сыграет на своем поле с «Меттой» в рамках 5-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 17:00 мск. «Супер Нова» — «Метта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 11 Апреля 2023 года
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  • Латвия. Высшая лига
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    «Супер Нова»

    Эта команда начала чемпионат явно не лучшим образом. Сейчас «Супер Нова» осела на предпоследнем 9 месте в турнирной таблице.

    «Супер Нова» выиграла лишь в одном матче из четырех. Да и атака явно не блещет: всего 2 гола в 4 турах.

    В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде «Супер Нова» по всем статьям уступила «Елгаве» (2:0).

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    Матчи с «Меттой» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Супер Нова» проиграла трижды.

    Команда еще ни разу не обыгрывала «Метту». Да и пора бы «Супер Нове» выбираться из опасной зоны.

    «Метта»

    «Метта» стартовала в чемпионате вполне пристойно. Команда находится на 5 позиции, отставая от медальной зоны на 1 балл.

    Более того, команда имеет матч в запасе и потенциально может подняться на 2 строчку. Вот только пропускает команда частенько: 5 мячей в 3 матчах.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Метта» в родных стенах переиграла «Даугавпилс» (3:2).

    Эта виктория стала для команды второй кряду. До того на выезде был обыгран скромный «Тукумс 2000» (1:2).

    «Метта» наверняка будет активно атаковать. В последних матчах команда заметно прибавила, к тому же соперник выглядит не столь грозно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Супер Новы» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Метты» дают — 2.81, ничья оценена — в 3.48.

    «Метта» выглядит значительно сильнее соперника, к тому же в последних матчах команда заметно прибавила.

    Наш прогноз — Победа «Метты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.81. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.11.

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    «Супер Нова» — «Метта»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Метты»?
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