ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрэнк ЛэмпардТренер новый, а «Челси» все тот же. «Вулверхэмптон» испортил возвращение Лэмпарду Килиан Мбаппе «Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ «Манчестер Сити»«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 1:4. Онлайн
  • 00:00
    • «Реал» сенсационно уступил «Вильярреалу»
  • 23:54
    • Гол и ассист Месси принесли «ПСЖ» победу над «Ниццей»
  • 23:42
    • «Ювентус» проиграл «Лацио»
  • 21:30
    • «Спартак» и «Динамо» устроили голевую ничью
    Все новости спорта

    «Пахтакор» начнет без увертюр

    «Пахтакор» — «Кызылкум». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Узбекистана, 10 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Кызылкум»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Шацких
    «Пахтакор» сыграет на своем поле с «Кызылкумом» в рамках 5-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:05 мск. «Пахтакор» — «Кызылкум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Пахтакор»

    Эта команда нынешний сезон начала крайне неудачно. Действующий чемпион Узбекистана сейчас находится лишь на 8 месте в таблице.

    Более того, команда Максима Шацких проиграла в 2 первых матчах. И лишь затем ташкентцы добыли 2 кряду победы.

    В своем предыдущем поединке «Пахтакор» вновь добыл 3 очка. На выезде уверенно был обыгран «Металлург» из Бекабада (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    Причем «Пахтакор» уже успел уложить на лопатки и крепкий «Навбахор» (2:1). Так что дела у команды Шацких постепенно налаживаются.

    В этом поединке хозяева постараются продолжить в том же духе. Ташкентцы набирают ход, к тому же нужно не отпускать далеко конкурентов.

    «Кызылкум»

    Эта команда нынешний сезон начала не столь успешно. Сейчас «Кызылкум» находится на 10 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 4 поединках забито всего лишь 2 мяча.

  • «Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ
  • Почему нападающий может винить в непреднамеренном ребрендинге ПСЖ только себя
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела не столь удачно. Дома «Кызылкум» расписал мировую с «Насафом» (1:1).

    Матчи с «Пахтакором» для команды традиционно складываются неудачно. «Кызылкум» еще ни разу не обыгрывал гранда узбекского футбола.

    Гости явно будут действовать вторым номером. «Кызылкум» рассчитывает на контратаки, однако проблемы с реализацией никуда не делись.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пахтакора» предлагают — 1.46.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Кызылкума» дают — 7.40, ничья оценена — в 3.98.

    Хозяева явно постараются быстро вскрыть оборонительные порядки соперника, в чем вполне способны преуспеть.

    Наш прогноз — Победа «Пахтакора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Аризона — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 00:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Аризона — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 00:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оттава — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Виннипег — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вашингтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торонто — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Уотерсон — Пинейро
  • Бокс
  • Сегодня в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Гастелум — Кертис
  • Бокс
  • Сегодня в 04:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.44
  • Прогноз на матч Стивенсон — Есино
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пахтакор» — «Кызылкум»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. «Пахтакор» начнет без увертюр
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры