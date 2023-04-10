«Пахтакор» сыграет на своем поле с «Кызылкумом» в рамках 5-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:05 мск. «Пахтакор» — «Кызылкум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пахтакор»

Эта команда нынешний сезон начала крайне неудачно. Действующий чемпион Узбекистана сейчас находится лишь на 8 месте в таблице.

Более того, команда Максима Шацких проиграла в 2 первых матчах. И лишь затем ташкентцы добыли 2 кряду победы.

В своем предыдущем поединке «Пахтакор» вновь добыл 3 очка. На выезде уверенно был обыгран «Металлург» из Бекабада (1:3).

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Причем «Пахтакор» уже успел уложить на лопатки и крепкий «Навбахор» (2:1). Так что дела у команды Шацких постепенно налаживаются.

В этом поединке хозяева постараются продолжить в том же духе. Ташкентцы набирают ход, к тому же нужно не отпускать далеко конкурентов.

«Кызылкум»

Эта команда нынешний сезон начала не столь успешно. Сейчас «Кызылкум» находится на 10 месте в турнирной таблице.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 4 поединках забито всего лишь 2 мяча.

Свой последний поединок команда провела не столь удачно. Дома «Кызылкум» расписал мировую с «Насафом» (1:1).

Матчи с «Пахтакором» для команды традиционно складываются неудачно. «Кызылкум» еще ни разу не обыгрывал гранда узбекского футбола.

Гости явно будут действовать вторым номером. «Кызылкум» рассчитывает на контратаки, однако проблемы с реализацией никуда не делись.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пахтакора» предлагают — 1.46.

На викторию «Кызылкума» дают — 7.40, ничья оценена — в 3.98.

Хозяева явно постараются быстро вскрыть оборонительные порядки соперника , в чем вполне способны преуспеть.

Наш прогноз — Победа «Пахтакора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.