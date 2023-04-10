«Пахтакор»
Эта команда нынешний сезон начала крайне неудачно. Действующий чемпион Узбекистана сейчас находится лишь на 8 месте в таблице.
Более того, команда Максима Шацких проиграла в 2 первых матчах. И лишь затем ташкентцы добыли 2 кряду победы.
В своем предыдущем поединке «Пахтакор» вновь добыл 3 очка. На выезде уверенно был обыгран «Металлург» из Бекабада (1:3).
Причем «Пахтакор» уже успел уложить на лопатки и крепкий «Навбахор» (2:1). Так что дела у команды Шацких постепенно налаживаются.
В этом поединке хозяева постараются продолжить в том же духе. Ташкентцы набирают ход, к тому же нужно не отпускать далеко конкурентов.
«Кызылкум»
Эта команда нынешний сезон начала не столь успешно. Сейчас «Кызылкум» находится на 10 месте в турнирной таблице.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 4 поединках забито всего лишь 2 мяча.
Свой последний поединок команда провела не столь удачно. Дома «Кызылкум» расписал мировую с «Насафом» (1:1).
Матчи с «Пахтакором» для команды традиционно складываются неудачно. «Кызылкум» еще ни разу не обыгрывал гранда узбекского футбола.
Гости явно будут действовать вторым номером. «Кызылкум» рассчитывает на контратаки, однако проблемы с реализацией никуда не делись.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пахтакора» предлагают — 1.46.
На викторию «Кызылкума» дают — 7.40, ничья оценена — в 3.98.
Хозяева явно
Наш прогноз — Победа «Пахтакора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.