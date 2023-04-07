ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманЛето рокировок. Топ-клубы готовятся к борьбе за вакантных тренеров ЦСКА — «Крылья Советов» ЦСКА не может — Бейл поможет. Армейцы попали в финал Пути РПЛ благодаря автоголу Лионель МессиМесси не нужен «Барселоне». Возвращение легенды только навредит команде Хави
    Все новости спорта

    «Бунедкор» начнет без прелюдий

    «Бухара» — «Бунедкор». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Узбекистана, 7 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Бухара» — «Бунедкор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бунедкор»
    «Бухара» сыграет на своем поле с «Бунедкором» в рамках 5-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 16:20 мск. «Бухара» — «Бунедкор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бухара»

    Эта команда нынешний сезон начала в привычном для себя ритме. Ныне «Бухара» занимает 11 место с 3 очками в активе.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 4 стартовых матчах чемпионата бухарцы забили всего 2 мяча.

    В своем предыдущем поединке «Бухара» вновь потерпела поражение. На выезде команда пала под натиском «Сурхана» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Причем «Бухара» не побеждает уже больше месяца. Более того, в трех последних матчах команда не познала радости забитых мячей.

    В этом поединке хозяева постарается дать бой более сильному оппоненту. Вот только последняя победа над «Бунедкором» случилась еще в 2017 году.

    «Бунедкор»

    Эта команда нынешний сезон начала весьма многообещающе. Сейчас «Бунедкор» находится на 2 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой команды является не самая сильная атака. В 4 поединках забито всего лишь 7 мячей.

  • Лето рокировок. Топ-клубы готовятся к борьбе за вакантных тренеров
  • Целый ряд клубов топ-5 лиг Европы летом будет искать новых тренеров
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома «Бунедкор» так и не смог прорвать оборонительные порядки «Турона» (0:0).

    Четыре последних очных поединка с «Бухарой» завершились мировыми. Так что пора бы обыгрывать не самого сильного соперника.

    И уж наверняка стоит ожидать от «Бунедкора» острых атак. В обойме все сильнейшие, да и мотивации на нынешний чемпионат команде не занимать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бунедкора» предлагают — 1.57.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Бухары» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.84.

    Гости явно метят в лидеры чемпионата, и уж точно намерены начать поединок с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Бунедкора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Детройт — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виннипег — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Милуоки — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Атланта — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Даллас — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Анахайм — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Музетти — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Алис
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тим — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бухара» — «Бунедкор»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бунедкор» начнет без прелюдий
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры