«Бухара» сыграет на своем поле с «Бунедкором» в рамках 5-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 16:20 мск. «Бухара» — «Бунедкор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бухара»

Эта команда нынешний сезон начала в привычном для себя ритме. Ныне «Бухара» занимает 11 место с 3 очками в активе.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 4 стартовых матчах чемпионата бухарцы забили всего 2 мяча.

В своем предыдущем поединке «Бухара» вновь потерпела поражение. На выезде команда пала под натиском «Сурхана» (2:0).

Все прогнозы на футбол

Причем «Бухара» не побеждает уже больше месяца. Более того, в трех последних матчах команда не познала радости забитых мячей.

В этом поединке хозяева постарается дать бой более сильному оппоненту. Вот только последняя победа над «Бунедкором» случилась еще в 2017 году.

«Бунедкор»

Эта команда нынешний сезон начала весьма многообещающе. Сейчас «Бунедкор» находится на 2 месте в турнирной таблице.

Главной проблемой команды является не самая сильная атака. В 4 поединках забито всего лишь 7 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома «Бунедкор» так и не смог прорвать оборонительные порядки «Турона» (0:0).

Четыре последних очных поединка с «Бухарой» завершились мировыми. Так что пора бы обыгрывать не самого сильного соперника.

И уж наверняка стоит ожидать от «Бунедкора» острых атак. В обойме все сильнейшие, да и мотивации на нынешний чемпионат команде не занимать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бунедкора» предлагают — 1.57.

На викторию «Бухары» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.84.

Гости явно метят в лидеры чемпионата , и уж точно намерены начать поединок с активных атак.

Наш прогноз — Победа «Бунедкора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.