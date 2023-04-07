«Бухара»
Эта команда нынешний сезон начала в привычном для себя ритме. Ныне «Бухара» занимает 11 место с 3 очками в активе.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 4 стартовых матчах чемпионата бухарцы забили всего 2 мяча.
В своем предыдущем поединке «Бухара» вновь потерпела поражение. На выезде команда пала под натиском «Сурхана» (2:0).
Причем «Бухара» не побеждает уже больше месяца. Более того, в трех последних матчах команда не познала радости забитых мячей.
В этом поединке хозяева постарается дать бой более сильному оппоненту. Вот только последняя победа над «Бунедкором» случилась еще в 2017 году.
«Бунедкор»
Эта команда нынешний сезон начала весьма многообещающе. Сейчас «Бунедкор» находится на 2 месте в турнирной таблице.
Главной проблемой команды является не самая сильная атака. В 4 поединках забито всего лишь 7 мячей.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Дома «Бунедкор» так и не смог прорвать оборонительные порядки «Турона» (0:0).
Четыре последних очных поединка с «Бухарой» завершились мировыми. Так что пора бы обыгрывать не самого сильного соперника.
И уж наверняка стоит ожидать от «Бунедкора» острых атак. В обойме все сильнейшие, да и мотивации на нынешний чемпионат команде не занимать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бунедкора» предлагают — 1.57.
На викторию «Бухары» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.84.
Наш прогноз — Победа «Бунедкора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.