4 апреля в первом туре первого дивизиона Швеции сезона-2023 «Хельсингборг» на своем поле сыграет против «Эстера». Начало — в 20:00 по мск. «Хельсингборг» — «Эстер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хельсингборг»

«Хельсингборг» прошлый сезон провел в высшем дивизионе, но занял там предпоследнее место и понизился в классе. От безопасной строки он отстал аж на 14 баллов.

Завершали «сине-красные» минувшее первенство 8-матчевой серией поражений. Причем в пяти случаях фиаско были сухими, а трех других они провели только по голу.

Коллектив уже успел стартовать в этом сезоне, сыграв на групповом этапе кубка Швеции, но проиграл там две игры из трех при одной победе и не смог выйти в плей-офф.

Все прогнозы на футбол

После того «Хельсингборг» отыграл три спарринга, где обыграл «Кальмар» 2:1 из высшей лиги, а также проиграл 0:3 столичному «АИКу» и 0:1 ГАИСу из первой лиги.

«Эстер»

«Эстер» в прошлом сезоне выступал в первом дивизионе и финишировал там на третьей позиции, получив тем самым право сыграть в плей-офф за место в элите.

Однако клуб из Векше неудачно провел эти поединки, дважды с одинаковым счетом по 1:2 уступив «Варбергу» и остался во втором по рангу дивизионе Швеции.

При подготовке к новому сезону «сине-белые» провели семь контрольных встреч. Сперва они выиграли дважды, затем проиграли два раза подряд, а три последних матча неизменно свели вничью.

Причем в мировой период «Эстер» расписал ничьи с высшелиговыми «Мальме» 2:2 и «Кальмаром» 0:0.

В сезоне 2021 «Эстер» выиграл обе игры у «Хельсингборга» в первой лиге — 2:1 и 1:0. А в прошлом году в товарняке «Хельсингборг» взял реванш — 4:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хельсингборга» предлагают — 2.00.

На викторию «Эстера» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.40.

Прогнозируем, что на старте первенства эти команды, которые еще только входят в сезон и далеки от своих лучших кондиций, выдадут нерезультативный поединок.