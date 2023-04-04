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    Старт сезона выйдет нерезультативным

    «Хельсингборг» — «Эстер». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Швеции, 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хельсингборг» — «Эстер»
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    «Хельсингборг»
    4 апреля в первом туре первого дивизиона Швеции сезона-2023 «Хельсингборг» на своем поле сыграет против «Эстера». Начало — в 20:00 по мск. «Хельсингборг» — «Эстер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Супереттан 04 Апреля 2023 года
    Хельсинборг
  • Швеция. Супереттан
    •  Хельсинборг 20:00 Эстер Эстер
  • Швеция. Супереттан
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    «Хельсингборг»

    «Хельсингборг» прошлый сезон провел в высшем дивизионе, но занял там предпоследнее место и понизился в классе. От безопасной строки он отстал аж на 14 баллов.

    Завершали «сине-красные» минувшее первенство 8-матчевой серией поражений. Причем в пяти случаях фиаско были сухими, а трех других они провели только по голу.

    Коллектив уже успел стартовать в этом сезоне, сыграв на групповом этапе кубка Швеции, но проиграл там две игры из трех при одной победе и не смог выйти в плей-офф.

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    После того «Хельсингборг» отыграл три спарринга, где обыграл «Кальмар» 2:1 из высшей лиги, а также проиграл 0:3 столичному «АИКу» и 0:1 ГАИСу из первой лиги.

    «Эстер»

    «Эстер» в прошлом сезоне выступал в первом дивизионе и финишировал там на третьей позиции, получив тем самым право сыграть в плей-офф за место в элите.

    Однако клуб из Векше неудачно провел эти поединки, дважды с одинаковым счетом по 1:2 уступив «Варбергу» и остался во втором по рангу дивизионе Швеции.

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    • При подготовке к новому сезону «сине-белые» провели семь контрольных встреч. Сперва они выиграли дважды, затем проиграли два раза подряд, а три последних матча неизменно свели вничью.

    Причем в мировой период «Эстер» расписал ничьи с высшелиговыми «Мальме» 2:2 и «Кальмаром» 0:0.

    В сезоне 2021 «Эстер» выиграл обе игры у «Хельсингборга» в первой лиге — 2:1 и 1:0. А в прошлом году в товарняке «Хельсингборг» взял реванш — 4:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хельсингборга» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Эстера» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.40.

    Прогнозируем, что на старте первенства эти команды, которые еще только входят в сезон и далеки от своих лучших кондиций, выдадут нерезультативный поединок.

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    «Хельсингборг» — «Эстер»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. Старт сезона выйдет нерезультативным
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