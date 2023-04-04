«Хегельман Литауэн» сыграет на своем поле с «Паневежисом» в рамках 6-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 18:00 мск. «Хегельман Литауэн» — «Паневежис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хегельман Литауэн»

Эта команда начала чемпионат весьма прилично. Сейчас «Хегельман Литауэн» находится на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Литвы.

Команда весьма неплохо выглядит в атаке. В 5 матчах игроки «Хегельман Литауэн» настреляли 11 мячей.

В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Хегельман Литауэн» разнес в щепки оборону «Банги» (0:5).

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Матчи с «Паневежисом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Хегельман Литауэн» проиграл 2 раза при 3 ничьих.

Хозяева явно будут стремиться дать бой лидеру. Правда, сделать это будет крайне непросто, даже учитывая мощную атаку.

«Паневежис»

«Паневежис» стартовал в чемпионате великолепно. Все 5 первых матчей команда выиграла с общим счетом 15:2.

Правда, продолжить победный ход — еще та задача. Настрой на лидера у соперников явно будет максимальным.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Паневежис» в родных стенах уверенно переиграл «Шяуляй» (3:1).

До того команда минимально одолела «Кауно Жальгирис» (2:1). Так что лидерство «Паневежиса» не подлежит сомнениям.

Лидер наверняка будет активно атаковать. Команда наверняка постарается упрочить свое лидерство в таблице.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Паневежиса» предлагают — 1.56.

На викторию «Хегельман Литауэн» дают — 6.23, ничья оценена — в 3.74.

«Паневежис» ныне смотрится весьма выгодно, и уж точно будет активен в атаке с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа «Паневежиса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.