«Хегельман Литауэн»
Эта команда начала чемпионат весьма прилично. Сейчас «Хегельман Литауэн» находится на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Литвы.
Команда весьма неплохо выглядит в атаке. В 5 матчах игроки «Хегельман Литауэн» настреляли 11 мячей.
В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Хегельман Литауэн» разнес в щепки оборону «Банги» (0:5).
Матчи с «Паневежисом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Хегельман Литауэн» проиграл 2 раза при 3 ничьих.
Хозяева явно будут стремиться дать бой лидеру. Правда, сделать это будет крайне непросто, даже учитывая мощную атаку.
«Паневежис»
«Паневежис» стартовал в чемпионате великолепно. Все 5 первых матчей команда выиграла с общим счетом 15:2.
Правда, продолжить победный ход — еще та задача. Настрой на лидера у соперников явно будет максимальным.
Свой последний поединок команда провела удачно. «Паневежис» в родных стенах уверенно переиграл «Шяуляй» (3:1).
До того команда минимально одолела «Кауно Жальгирис» (2:1). Так что лидерство «Паневежиса» не подлежит сомнениям.
Лидер наверняка будет активно атаковать. Команда наверняка постарается упрочить свое лидерство в таблице.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Паневежиса» предлагают — 1.56.
На викторию «Хегельман Литауэн» дают — 6.23, ничья оценена — в 3.74.
«Паневежис» ныне смотрится весьма выгодно, и уж
Наш прогноз — Победа «Паневежиса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.