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    «Паневежис» начинает и выигрывает

    «Хегельман Литауэн» — «Паневежис». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Литвы, 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хегельман Литауэн» — «Паневежис»
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    «Паневежис»
    «Хегельман Литауэн» сыграет на своем поле с «Паневежисом» в рамках 6-го тура чемпионата Литвы. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 18:00 мск. «Хегельман Литауэн» — «Паневежис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хегельман Литауэн»

    Эта команда начала чемпионат весьма прилично. Сейчас «Хегельман Литауэн» находится на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Литвы.

    Команда весьма неплохо выглядит в атаке. В 5 матчах игроки «Хегельман Литауэн» настреляли 11 мячей.

    В своем предыдущем поединке команда добыла 3 очка. На выезде «Хегельман Литауэн» разнес в щепки оборону «Банги» (0:5).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Паневежисом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Хегельман Литауэн» проиграл 2 раза при 3 ничьих.

    Хозяева явно будут стремиться дать бой лидеру. Правда, сделать это будет крайне непросто, даже учитывая мощную атаку.

    «Паневежис»

    «Паневежис» стартовал в чемпионате великолепно. Все 5 первых матчей команда выиграла с общим счетом 15:2.

    Правда, продолжить победный ход — еще та задача. Настрой на лидера у соперников явно будет максимальным.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Паневежис» в родных стенах уверенно переиграл «Шяуляй» (3:1).

    До того команда минимально одолела «Кауно Жальгирис» (2:1). Так что лидерство «Паневежиса» не подлежит сомнениям.

    Лидер наверняка будет активно атаковать. Команда наверняка постарается упрочить свое лидерство в таблице.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Паневежиса» предлагают — 1.56.

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    На викторию «Хегельман Литауэн» дают — 6.23, ничья оценена — в 3.74.

    «Паневежис» ныне смотрится весьма выгодно, и уж точно будет активен в атаке с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Паневежиса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.11.

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    «Хегельман Литауэн» — «Паневежис»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. «Паневежис» начинает и выигрывает
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