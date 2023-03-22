Бенин сыграет на своем поле с Руандой в рамках квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Бенин — Руанда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бенин

Бенин в последнее время забыл, что такое победы. Последняя виктория случилась еще год назад.

Шесть своих последних поединков команда проиграла. Правда, неудачи в матчах с той же Ганой можно объяснить банальной разницей в классе.

В своем последнем матче команда проиграла. Бенин уступил сборной Мадагаскара со счетом 3:1.

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До того бенинцы еще и потерпели поражение от Мавритании. Оно вышло минимальным, хоть решающий мяч был пропущен в середине первого тайма.

Бенин наверняка постарается добыть долгожданную викторию. И уж точно команда будет активна в атаке.

Руанда

Эта команда также не отличается стабильностью. Правда, с победами у Руанды складывается веселее, чем у бенинцев.

Например, свой последний поединок сборная Руанды выиграла. Минимально удалось одолеть Судан.

Главным бичом команды является слабенькая реализация. Руанда редко забивает больше гола за матч.

Руанда имеет проблемы с надежностью своих тылов. Правда, в двух последних матчах команда не пропускала.

Руанда явно не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот бенинцев у команды должны возникнуть.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бенина предлагают — 1.56.

На викторию Руанды дают — 5.95, ничья оценена — в 3.72.

Бенин мотивирован добыть долгожданную викторию, а значит будет активно атаковать с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа Бенина в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.72.