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    Бенин начнет без раскачки

    Бенин — Руанда. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Кубок африканских наций, 22 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на Бенин — Руанда
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    Стефан Сессеньон
    Бенин сыграет на своем поле с Руандой в рамках квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Бенин — Руанда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бенин

    Бенин в последнее время забыл, что такое победы. Последняя виктория случилась еще год назад.

    Шесть своих последних поединков команда проиграла. Правда, неудачи в матчах с той же Ганой можно объяснить банальной разницей в классе.

    В своем последнем матче команда проиграла. Бенин уступил сборной Мадагаскара со счетом 3:1.

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    До того бенинцы еще и потерпели поражение от Мавритании. Оно вышло минимальным, хоть решающий мяч был пропущен в середине первого тайма.

    Бенин наверняка постарается добыть долгожданную викторию. И уж точно команда будет активна в атаке.

    Руанда

    Эта команда также не отличается стабильностью. Правда, с победами у Руанды складывается веселее, чем у бенинцев.

    Например, свой последний поединок сборная Руанды выиграла. Минимально удалось одолеть Судан.

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    • Главным бичом команды является слабенькая реализация. Руанда редко забивает больше гола за матч.

    Руанда имеет проблемы с надежностью своих тылов. Правда, в двух последних матчах команда не пропускала.

    Руанда явно не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот бенинцев у команды должны возникнуть.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бенина предлагают — 1.56.

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    На викторию Руанды дают — 5.95, ничья оценена — в 3.72.

    Бенин мотивирован добыть долгожданную викторию, а значит будет активно атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа Бенина в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.72.

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    Бенин — Руанда: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на футбол. Бенин начнет без раскачки
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