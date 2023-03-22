Бенин
Бенин в последнее время забыл, что такое победы. Последняя виктория случилась еще год назад.
Шесть своих последних поединков команда проиграла. Правда, неудачи в матчах с той же Ганой можно объяснить банальной разницей в классе.
В своем последнем матче команда проиграла. Бенин уступил сборной Мадагаскара со счетом 3:1.
До того бенинцы еще и потерпели поражение от Мавритании. Оно вышло минимальным, хоть решающий мяч был пропущен в середине первого тайма.
Бенин наверняка постарается добыть долгожданную викторию. И уж точно команда будет активна в атаке.
Руанда
Эта команда также не отличается стабильностью. Правда, с победами у Руанды складывается веселее, чем у бенинцев.
Например, свой последний поединок сборная Руанды выиграла. Минимально удалось одолеть Судан.
Главным бичом команды является слабенькая реализация. Руанда редко забивает больше гола за матч.
Руанда имеет проблемы с надежностью своих тылов. Правда, в двух последних матчах команда не пропускала.
Руанда явно не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот бенинцев у команды должны возникнуть.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бенина предлагают — 1.56.
На викторию Руанды дают — 5.95, ничья оценена — в 3.72.
Бенин мотивирован добыть долгожданную викторию, а значит
Наш прогноз — Победа Бенина в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.72.