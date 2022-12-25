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    «Зиря» не заметит аутсайдера

    «Зиря» — «Кяпаз». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Азербайджана, 24 декабря 2022 года

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    «Зиря»
    «Зиря» сыграет на своем поле с «Кяпазом» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 14:00 мск. «Зиря» — «Кяпаз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 25 Декабря 2022 года
    Зиря
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Зиря 14:00 Кяпаз Кяпаз
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Зиря»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит не столь успешно. «Зиря» находится на 4 месте в турнирной таблице.

    Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. Забито всего лишь 18 голов в 17 встречах.

    В своем предыдущем поединке «Зиря» вновь разочаровала. Команда пала под натиском «Нефтчи» (3:1), вылетев из Кубка Азербайджана.

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    «Зиря» имеет явные проблемы с надежностью тылов. 22 пропущенных мяча — показатель явно не на уровне претендента на медали.

    В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Да и вообще, из пяти последних очных поединков с «Кяпазом» «Зиря» выиграла в четырех.

    «Кяпаз»

    «Кяпаз» нынешний сезон проводит под знаком борьбы за выживание. Текущее предпоследнее 9 место в чемпионате выглядит в этом плане вполне показательным.

    А вот в предыдущем своем поединке «Кяпаз» добился ничьей. Правда, паритет с «Тураном» (2:2) привел к вылету из Кубка.

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    • В плане реализации команда выглядит крайне неприглядно. Все-таки забили игроки «Кяпаза» всего 14 мячей.

    Главным же бичом команды являются ненадежные тылы. «Кяпаз» пропускает в свои ворота чаще всех в чемпионате — 33 гола.

    В этой встрече «Кяпаз» наверняка будет действовать вторым номером. Соперник сильнее, да и вообще, победы даются команде крайне натужно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зири» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Кяпаза» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.80.

    «Зиря» традиционно успешно противостоит «Кяпазу», и наверняка в этом поединке вновь сыграет с позиции силы.

    Наш прогноз — Фора «Зири» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.24.

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