«Зиря» сыграет на своем поле с «Кяпазом» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 14:00 мск. «Зиря» — «Кяпаз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зиря»

Эта команда нынешний чемпионат проводит не столь успешно. «Зиря» находится на 4 месте в турнирной таблице.

Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. Забито всего лишь 18 голов в 17 встречах.

В своем предыдущем поединке «Зиря» вновь разочаровала. Команда пала под натиском «Нефтчи» (3:1), вылетев из Кубка Азербайджана.

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«Зиря» имеет явные проблемы с надежностью тылов. 22 пропущенных мяча — показатель явно не на уровне претендента на медали.

В этом матче хозяева наверняка будут активно атаковать. Да и вообще, из пяти последних очных поединков с «Кяпазом» «Зиря» выиграла в четырех.

«Кяпаз»

«Кяпаз» нынешний сезон проводит под знаком борьбы за выживание. Текущее предпоследнее 9 место в чемпионате выглядит в этом плане вполне показательным.

А вот в предыдущем своем поединке «Кяпаз» добился ничьей. Правда, паритет с «Тураном» (2:2) привел к вылету из Кубка.

В плане реализации команда выглядит крайне неприглядно. Все-таки забили игроки «Кяпаза» всего 14 мячей.

Главным же бичом команды являются ненадежные тылы. «Кяпаз» пропускает в свои ворота чаще всех в чемпионате — 33 гола.

В этой встрече «Кяпаз» наверняка будет действовать вторым номером. Соперник сильнее, да и вообще, победы даются команде крайне натужно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Зири» предлагают — 1.59.

На викторию «Кяпаза» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.80.

«Зиря» традиционно успешно противостоит «Кяпазу» , и наверняка в этом поединке вновь сыграет с позиции силы.

Наш прогноз — Фора «Зири» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.24.