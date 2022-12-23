ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тики-така не принесла сборной Испании успеха на ЧМ-2022Тактические тренды ЧМ-2022. Постоянный контроль мяча — далеко не всегда путь к успеху Антуан Гризманн и Килиан МбаппеCмесь Зидана и Платини, с щепоткой Канте. Как Гризманн стал откровением сборной Франции на ЧМ-2022 Энцо ФернандесМировой трамплин. Топ-10 открытий ЧМ-2022
  • 10:27
    • Романцев: Переход РФС в Азию — путь в никуда. Я категорически против
  • 01:18
    • «МЮ» обыграл «Бернли» в 1/8 Кубка лиги
  • 23:59
    • Дубли Эмболо и Якобса принесли «Монако» победу над «Лидсом»
  • 21:53
    • ЦСКА выиграл армейское дерби, прервав 7-матчевую победную серию СКА
    Все новости спорта

    Команда Мусаева не заметит «Сумгаит»

    «Сумгаит» — «Сабах». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Азербайджана, 23 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Сумгаит» — «Сабах»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев
    «Сумгаит» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 17:30 мск. «Сумгаит» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сумгаит»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Сумгаит» находится на скромном 8 месте в турнирной таблице.

    Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. Забито всего лишь 10 голов в 17 встречах.

    В своем предыдущем поединке «Сумгаит» победил. Дома команда добыла важнейшую викторию над «Сабаилом» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Сумгаит» несколько прибавил в последнее время. Об этом говорят 2 победы к ряду, и команда поднялась со дна таблицы.

    В этом матче хозяева наверняка будут пытаться разжиться очками. Тем паче, в двух последних матчах «Сумгаит» сохранил свои ворота сухими.

    «Сабах»

    «Сабах» нынешний сезон проводит блестяще. Текущее 2 место в чемпионате выглядит в этом плане вполне показательным.

    А вот в предыдущем своем поединке «Сабах» провалился. Домашнее минимальное поражение от «Сабаила» привело к вылету из Кубка.

  • Тактические тренды ЧМ-2022. Постоянный контроль мяча — далеко не всегда путь к успеху
  • Важный текст о главных футбольных тенденциях
  • Вчера

    • В составе бакинцев выделяется Алексей Кащук. Украинский форвард забил уже 7 мячей в чемпионате.

    Да и вообще, Мурад Мусаев выстроил приличный коллектив. Правда, отставание от лидера немалое — 7 очков.

    В этой встрече «Сабах» наверняка будет действовать активно. Кащук и компания должны найти свои шансы у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сабаха» предлагают — 1.37.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Сумгаита» дают — 7.70, ничья оценена — в 4.40.

    Бакинцы наверняка будут действовать с позиции силы, и наверняка быстро обеспечат себе комфортное преимущество.

    Наш прогноз — Фора «Сабаха» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Валенсия — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тим — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Арис — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реджина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Герника — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Лион — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Арентейро — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  7.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Питтсбург — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сумгаит» — «Сабах»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на футбол. Команда Мусаева не заметит «Сумгаит»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры