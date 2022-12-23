«Сумгаит» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 17:30 мск. «Сумгаит» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сумгаит»

Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Сумгаит» находится на скромном 8 месте в турнирной таблице.

Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. Забито всего лишь 10 голов в 17 встречах.

В своем предыдущем поединке «Сумгаит» победил. Дома команда добыла важнейшую викторию над «Сабаилом» (2:0).

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«Сумгаит» несколько прибавил в последнее время. Об этом говорят 2 победы к ряду, и команда поднялась со дна таблицы.

В этом матче хозяева наверняка будут пытаться разжиться очками. Тем паче, в двух последних матчах «Сумгаит» сохранил свои ворота сухими.

«Сабах»

«Сабах» нынешний сезон проводит блестяще. Текущее 2 место в чемпионате выглядит в этом плане вполне показательным.

А вот в предыдущем своем поединке «Сабах» провалился. Домашнее минимальное поражение от «Сабаила» привело к вылету из Кубка.

В составе бакинцев выделяется Алексей Кащук. Украинский форвард забил уже 7 мячей в чемпионате.

Да и вообще, Мурад Мусаев выстроил приличный коллектив. Правда, отставание от лидера немалое — 7 очков.

В этой встрече «Сабах» наверняка будет действовать активно. Кащук и компания должны найти свои шансы у ворот соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сабаха» предлагают — 1.37.

На викторию «Сумгаита» дают — 7.70, ничья оценена — в 4.40.

Бакинцы наверняка будут действовать с позиции силы, и наверняка быстро обеспечат себе комфортное преимущество .

Наш прогноз — Фора «Сабаха» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.13.