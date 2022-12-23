«Сумгаит»
Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Сумгаит» находится на скромном 8 месте в турнирной таблице.
Наиболее проблемным звеном команды является слабая атака. Забито всего лишь 10 голов в 17 встречах.
В своем предыдущем поединке «Сумгаит» победил. Дома команда добыла важнейшую викторию над «Сабаилом» (2:0).
«Сумгаит» несколько прибавил в последнее время. Об этом говорят 2 победы к ряду, и команда поднялась со дна таблицы.
В этом матче хозяева наверняка будут пытаться разжиться очками. Тем паче, в двух последних матчах «Сумгаит» сохранил свои ворота сухими.
«Сабах»
«Сабах» нынешний сезон проводит блестяще. Текущее 2 место в чемпионате выглядит в этом плане вполне показательным.
А вот в предыдущем своем поединке «Сабах» провалился. Домашнее минимальное поражение от «Сабаила» привело к вылету из Кубка.
В составе бакинцев выделяется Алексей Кащук. Украинский форвард забил уже 7 мячей в чемпионате.
Да и вообще, Мурад Мусаев выстроил приличный коллектив. Правда, отставание от лидера немалое — 7 очков.
В этой встрече «Сабах» наверняка будет действовать активно. Кащук и компания должны найти свои шансы у ворот соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сабаха» предлагают — 1.37.
На викторию «Сумгаита» дают — 7.70, ничья оценена — в 4.40.
Бакинцы наверняка будут действовать с позиции силы, и наверняка быстро
Наш прогноз — Фора «Сабаха» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.13.