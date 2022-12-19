«Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Бней-Сахнин» в рамках 14 тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 21:30 мск. «Маккаби» Хайфа — «Бней-Сахнин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хайфа

В нынешнем сезоне эта команда выглядит впечатляюще. Уверенное лидерство в чемпионате сие лишь подтверждает.

В минувшем туре чемпионата «Маккаби» Хайфа вновь сумел победить. Дома команда учинили разгром «Хапоэлю» из Тель-Авива (5:2).

Команда выиграла 11 матчей из 13 в чемпионате. Причем пропускает клуб из Хайфы немало, как для лидера — 13 мячей.

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С учетом всех турниров клуб не проигрывает шесть последних поединков при пяти победах и одной ничьей, так что хозяева — явные фавориты.

«Бней-Сахнин»

По итогам восьми туров «Бней-Сахнин» занимает восьмую позицию. У гостей вдвое меньше очков — большая разница в классе.

В чемпионате Израиля команда не знает побед вот уже шесть поединков при четырех поражениях и только двух ничьих.

Правда, в своей последней игре клуб разгромил на выезде «Хапоэль Калансуа» (3:0).

До этой победы коллектив не знал успех в семи матчах кряду во всех турнирах, так что вряд ли вышеуказанный выигрыш что-то сильно меняет в раскладе сил нынешних соперников.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Маккаби» Хайфа. Коэффициент на его победу равен 1,25, успех «Бней-Сахнин» оценивается в 9,80, ничья — в 5,80.

9 из 15 последних матчей «Маккаби» Хайфа завершились с более чем 3,5 голами.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,37.

Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Маккаби» Хайфа больше 2,5 голов за 2,05. В последних 6 домашних матчах из 10 хозяева поля забили больше 2,5 голов, поэтому такая ставка имеет высокие шансы на успех.