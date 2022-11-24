«Лайон Сити Сейлорс»
Клуб из Сингапура по азиатским меркам выглядит неплохо. В своем чемпионате команда заняла 2 место.
Зато с атакой у «Лайон Сити Сейлорс» полный порядок. В 28 матчах своего чемпионата команда настреляла 91 мяч.
В своем последнем матче «Лайон Сити Сейлорс» уступил. Причем поражение от «Альбирекс Ниигаты» в Кубке Сингапура вышло досадным (1:2).
В этом матче у сингапурцев есть реальный шанс дать бой сильному сопернику. Наверняка команда не будет банально отсиживаться в тылах.
«Боруссия» Д
Нынешний сезон для «Боруссии» Д складывается не лучшим образом. На текущий момент команда осела на 6 позиции в Бундеслиге.
В минувшем туре своего чемпионата «Боруссия» Д не разжилась очками. Команда уступила одноклубникам из Менхенгладбаха (4:2).
Да и вообще, 6 поражений в 15 матчах явно многовато для кандидата на высокие места. Что уж говорить о шансах на Серебряную салатницу?!
Отъезд ряда игроков на Мундиаль также наверняка скажется. Зато тренерский штаб имеет шанс проверить в деле ближайший резерв.
Прогноз и ставка
На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 4.18, а победу «Лайон Сити Сейлорс» — за 3.07.
«Лайон Сити Сейлорс»
В таких поединках атакующие линии соперников имеют все шансы проявить себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.02.