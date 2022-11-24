«Лайон Сити Сейлорс» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 14:30 мск. «Лайон Сити Сейлорс» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лайон Сити Сейлорс»

Клуб из Сингапура по азиатским меркам выглядит неплохо. В своем чемпионате команда заняла 2 место.

Зато с атакой у «Лайон Сити Сейлорс» полный порядок. В 28 матчах своего чемпионата команда настреляла 91 мяч.

В своем последнем матче «Лайон Сити Сейлорс» уступил. Причем поражение от «Альбирекс Ниигаты» в Кубке Сингапура вышло досадным (1:2).

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В этом матче у сингапурцев есть реальный шанс дать бой сильному сопернику. Наверняка команда не будет банально отсиживаться в тылах.

«Боруссия» Д

Нынешний сезон для «Боруссии» Д складывается не лучшим образом. На текущий момент команда осела на 6 позиции в Бундеслиге.

В минувшем туре своего чемпионата «Боруссия» Д не разжилась очками. Команда уступила одноклубникам из Менхенгладбаха (4:2).

Да и вообще, 6 поражений в 15 матчах явно многовато для кандидата на высокие места. Что уж говорить о шансах на Серебряную салатницу?!

Отъезд ряда игроков на Мундиаль также наверняка скажется. Зато тренерский штаб имеет шанс проверить в деле ближайший резерв.

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 4.18, а победу «Лайон Сити Сейлорс» — за 3.07.

«Лайон Сити Сейлорс» силен в плане реализации . «Боруссия» Д в любом составе явно не будет отсиживаться в тылах.

В таких поединках атакующие линии соперников имеют все шансы проявить себя во всей красе. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.02.