«Урава Редс» сыграет на своем поле с «Серезо Осакой» в рамках ½ финала Кубка Японии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 11:00 мск. «Урава Редс» — «Серезо Осака»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урава Редс»

«Урава Редс» в чемпионате выступает без особого блеска. На текущий момент команда занимает скромное 9 место.

В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде была добыта ничья в поединке с «Сенаном» (0:0).

Да и в первом полуфинальном матче Кубка «Урава Редс» также добилась лишь мировой. Причем также на выезде команда сыграла вничью с «Серезо Осакой» (1:1).

Все прогнозы на футбол

«Урава Редс» наверняка постарается воспользоваться фактором своего поля. Команда намерена прервать серию без побед, состоящую из трех матчей.

«Серезо Осака»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь ярко. В чемпионате Японии команда занимает лишь 4 место.

«Серезо Осака» многовато пропускает в свои ворота. В 29 матчах в воротах команды побывало уже 34 мяча.

А вот в предыдущем туре чемпионата «Серезо Осака» добыла один балл. На выезде команда расписала мировую с «Иватой» (2:2).

В первом матче команда смотрелась не лучшим образом. Необходимо срочно прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

На победу «Урава Редс» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Серезо Осаки» — за 3.30.

Хозяева по игре выглядят сильнее соперника .

«Серезо Осака» в последних матчах смотрится неубедительно.

«Урава Редс» постарается воспользоваться факторов своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Урава Редс» с коэффициентом 2.00.