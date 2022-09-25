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    «Урава Редс» добудет викторию

    «Урава Редс» — «Серезо Осака». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Японии, 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урава Редс» — «Серезо Осака»
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    Томоаки Окубо
    «Урава Редс» сыграет на своем поле с «Серезо Осакой» в рамках ½ финала Кубка Японии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 11:00 мск. «Урава Редс» — «Серезо Осака»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Урава Редс»

    «Урава Редс» в чемпионате выступает без особого блеска. На текущий момент команда занимает скромное 9 место.

    В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде была добыта ничья в поединке с «Сенаном» (0:0).

    Да и в первом полуфинальном матче Кубка «Урава Редс» также добилась лишь мировой. Причем также на выезде команда сыграла вничью с «Серезо Осакой» (1:1).

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    «Урава Редс» наверняка постарается воспользоваться фактором своего поля. Команда намерена прервать серию без побед, состоящую из трех матчей.

    «Серезо Осака»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь ярко. В чемпионате Японии команда занимает лишь 4 место.

    «Серезо Осака» многовато пропускает в свои ворота. В 29 матчах в воротах команды побывало уже 34 мяча.

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    • А вот в предыдущем туре чемпионата «Серезо Осака» добыла один балл. На выезде команда расписала мировую с «Иватой» (2:2).

    В первом матче команда смотрелась не лучшим образом. Необходимо срочно прибавлять в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    На победу «Урава Редс» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Серезо Осаки» — за 3.30.

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    Хозяева по игре выглядят сильнее соперника.

    «Серезо Осака» в последних матчах смотрится неубедительно.

    «Урава Редс» постарается воспользоваться факторов своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Урава Редс» с коэффициентом 2.00.

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    «Урава Редс» — «Серезо Осака»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. «Урава Редс» добудет викторию
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