9 сентября в 30-м туре чемпионата Ирландии по футболу «Дерри Сити» на своем поле сыграет против «Богемиана». Начало — в 21:45 по мск. «Дерри Сити» — «Богемиан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дерри Сити»

На данный момент «Дерри Сити» расположился на второй позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 52 очка, отставая от лидера на четыре пункта, но сыграв при этом на матч больше.

В рамках чемпионата страны «красно-белые» последний раз уходили с поля поверженными аж в конце мая. После того во внутреннем первенстве они выдали 10-матчевую серию без фиаско.

В этот удачный период «кондитеры» расписали пять мировых исходов и добились столько же выигрышей. Один из них как раз был в прошлом туре в домашней игре против «ЮКД Дублин» 3:0. И данная виктория стала для них третьей сухой подряд.

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На своем поле в текущем первенстве «Дерри Сити» шесть из 13 встреч закончил вничью, а также добился пяти победных результатов и дважды терпел фиаско.

«Богемиан»

«Богемиан» с 36 зачетными пунктами находится на шестой строке в турнирной таблице ирландского первенства. Ниже команда вряд ли опустится, но и особо выше не поднимется.

В своей последней игре чемпионата страны «цыгане» на своей территории в дерби смогли переиграть лидирующий на данный момент «Шемрок Роверс» со счетом 1:0.

И этой викторией столичный клуб прервал свою 4-матчевую серию без выигрышей в рамках первенства страны, проиграв за этот период три поединка и один закончив вничью.

На чужих полях «Богемиан» смог выиграть лишь четыре встречи из 14 проведенных, а также по пять раз коллектив играл вничью и терпел фиаско.

В минувших семи очных играх этих клубов четыре раза была зафиксирована мировая и трижды верх брал клуб из Дерри. Причем во всех этих поединках забивали обе стороны.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Дерри Сити» — 1.77, победа «Богемиана» — 4.52, ничья — 3.68.

«Дерри Сити» уже давно не пропускает, так что, скорее всего, эта серия должна прерваться. Плюс на это еще указывает тот факт, что в последнее время эти клубы неизменно огорчают друг другу.