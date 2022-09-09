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    Прервется ли сухая серия «Дерри Сити»?

    «Дерри Сити» — «Богемиан». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Ирландии, 9 сентября 2022 года

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    «Дерри Сити»
    9 сентября в 30-м туре чемпионата Ирландии по футболу «Дерри Сити» на своем поле сыграет против «Богемиана». Начало — в 21:45 по мск. «Дерри Сити» — «Богемиан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 09 Сентября 2022 года
    Дерри Сити
  • Ирландия. Высшая лига
    •  Дерри Сити 21:45 Богемианс Богемианс
  • Дублин
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    «Дерри Сити»

    На данный момент «Дерри Сити» расположился на второй позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 52 очка, отставая от лидера на четыре пункта, но сыграв при этом на матч больше.

    В рамках чемпионата страны «красно-белые» последний раз уходили с поля поверженными аж в конце мая. После того во внутреннем первенстве они выдали 10-матчевую серию без фиаско.

    В этот удачный период «кондитеры» расписали пять мировых исходов и добились столько же выигрышей. Один из них как раз был в прошлом туре в домашней игре против «ЮКД Дублин» 3:0. И данная виктория стала для них третьей сухой подряд.

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    На своем поле в текущем первенстве «Дерри Сити» шесть из 13 встреч закончил вничью, а также добился пяти победных результатов и дважды терпел фиаско.

    «Богемиан»

    «Богемиан» с 36 зачетными пунктами находится на шестой строке в турнирной таблице ирландского первенства. Ниже команда вряд ли опустится, но и особо выше не поднимется.

    В своей последней игре чемпионата страны «цыгане» на своей территории в дерби смогли переиграть лидирующий на данный момент «Шемрок Роверс» со счетом 1:0.

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    • И этой викторией столичный клуб прервал свою 4-матчевую серию без выигрышей в рамках первенства страны, проиграв за этот период три поединка и один закончив вничью.

    На чужих полях «Богемиан» смог выиграть лишь четыре встречи из 14 проведенных, а также по пять раз коллектив играл вничью и терпел фиаско.

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    В минувших семи очных играх этих клубов четыре раза была зафиксирована мировая и трижды верх брал клуб из Дерри. Причем во всех этих поединках забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Дерри Сити» — 1.77, победа «Богемиана» — 4.52, ничья — 3.68.

    «Дерри Сити» уже давно не пропускает, так что, скорее всего, эта серия должна прерваться. Плюс на это еще указывает тот факт, что в последнее время эти клубы неизменно огорчают друг другу.

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    «Дерри Сити» — «Богемиан»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли сухая серия «Дерри Сити»?
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