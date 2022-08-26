В 3-м туре испанской Сегунды «Картахена» на своем поле примет «Сарагосу». Встреча пройдет 26 августа и начнется в 23:00 по мск. «Картахена» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Картахена»

«Картахена», которая в прошлом сезоне только поднялась в Сегунду, имела небольшие шансы зацепиться даже за плей-офф, но в итоге финишировала только на девятой позиции в турнирке.

«Подводники» в прошлом первенстве отличались хорошей результативностью, в итоге забив 63 гола, что оказалось третьим показателем в дивизионе. Они по забитым мячам уступили только лидерам.

Летом команда отыграла аж восемь товарищеских встреч, но смогла выиграть лишь три из них, еще столько же матчей она завершила мировыми исходами и потерпела две неудачи.

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В новом чемпионате «Картахена» сперва дома уступила со счетом 2:3 «Понфферадине», после чего с таким же результатом обыграла в гостях «Уэску».

«Сарагоса»

«Сарагоса» уже давно выступает в Сегунде и особых успехов там не имеет. Например, в прошлом сезоне она закончила на десятой строке, но шансов на плей-офф у нее не было никаких.

Арагонцы были одной из самых миролюбивых команд в прошлом первенстве, завершив вничью 20 игр из 42 проведенных. К тому же и них была слабая реализация — всего 39 забитых мячей.

Межсезонные спарринги коллектив провел очень даже неплохо, уступив только раз за семь встреч при двух победных результатах и четырех мировых исходах.

Ничейная тенденция продолжилась у «Сарагосы» и в этом первенстве. Оба своих матча она свела по 0:0 с «Лас-Пальмасом» в гостях и «Леванте» на своем поле.

В минувшем сезоне оба поединка выиграла «Картахена» — 3:0 дома и 1:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Картахены» — 2.45, победа «Сарагосы» — 2.94, ничья — 3.24.

В данном противостоянии прогнозируем, что арагонцы наконец-то забьют первый гол в сезоне, впрочем как и пропустят. В общем, ставим на обмен забитыми мячами.