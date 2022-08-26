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    Забьют ли арагонцы первый гол в сезоне?

    «Картахена» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 26 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Картахена» — «Сарагоса»
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    «Сарагоса»
    В 3-м туре испанской Сегунды «Картахена» на своем поле примет «Сарагосу». Встреча пройдет 26 августа и начнется в 23:00 по мск. «Картахена» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 26 Августа 2022 года
    Картахена
  • Испания. Сегунда
    •  Картахена 23:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Картахена»

    «Картахена», которая в прошлом сезоне только поднялась в Сегунду, имела небольшие шансы зацепиться даже за плей-офф, но в итоге финишировала только на девятой позиции в турнирке.

    «Подводники» в прошлом первенстве отличались хорошей результативностью, в итоге забив 63 гола, что оказалось третьим показателем в дивизионе. Они по забитым мячам уступили только лидерам.

    Летом команда отыграла аж восемь товарищеских встреч, но смогла выиграть лишь три из них, еще столько же матчей она завершила мировыми исходами и потерпела две неудачи.

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    В новом чемпионате «Картахена» сперва дома уступила со счетом 2:3 «Понфферадине», после чего с таким же результатом обыграла в гостях «Уэску».

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» уже давно выступает в Сегунде и особых успехов там не имеет. Например, в прошлом сезоне она закончила на десятой строке, но шансов на плей-офф у нее не было никаких.

    Арагонцы были одной из самых миролюбивых команд в прошлом первенстве, завершив вничью 20 игр из 42 проведенных. К тому же и них была слабая реализация — всего 39 забитых мячей.

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    • Межсезонные спарринги коллектив провел очень даже неплохо, уступив только раз за семь встреч при двух победных результатах и четырех мировых исходах.

    Ничейная тенденция продолжилась у «Сарагосы» и в этом первенстве. Оба своих матча она свела по 0:0 с «Лас-Пальмасом» в гостях и «Леванте» на своем поле.

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    В минувшем сезоне оба поединка выиграла «Картахена» — 3:0 дома и 1:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Картахены» — 2.45, победа «Сарагосы» — 2.94, ничья — 3.24.

    В данном противостоянии прогнозируем, что арагонцы наконец-то забьют первый гол в сезоне, впрочем как и пропустят. В общем, ставим на обмен забитыми мячами.

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    «Картахена» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. Забьют ли арагонцы первый гол в сезоне?
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