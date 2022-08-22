«Ривер Плейт» сыграет на своем поле против «Сентраль Кордобы» в рамках 15-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 22 августа, начало — в 00:00 мск. «Ривер Плейт» — «Сентраль Кордоба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» занимает седьмое место в таблице аргентинской Примеры после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

В прошлом туре «Ривер Плейт» не смог выиграть на выезде у «Арсенала». Встреча в Саранди завершилась со счетом 0:0.

Зато перед этим команда Марсель Гальярдо одержала две победы — над «Индепендьенте» и «Ньюэлз Одл Бойз». Причем во втором случае «Ривер Плейт» забил четыре мяча.

«Ривер Плейт» потерпел лишь одно поражение в семи предыдущих матчах чемпионата Аргентины.

«Сентраль Кордоба»

«Сентраль Кордоба» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 14-ти матчах 17 очков.

Команда Серхио Рондина здорово провела первую половину августа, одержав в четырех матчах три победы.

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«Сентраль Кордоба» выиграл у «Росарио Сентраль», «Дефенсы и Хустисии» и «Колона», забив в общей сложности семь мячей и ни разу не пропустив.

«Сентраль Кордоба» забил семь мячей в пяти предыдущих матчах на выезде. Неплохо для команды с 17-го места.

Прогноз и ставка

На «Ривер Плейт» в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Сентраль Кордобы» — за 8.40.

У «Ривер Плейт» ни разу не было проблем в четырех предыдущих матчей против «Сентраль Кордобы». Скорее всего, фаворит выиграет и в предстоящей встрече.

Несмотря на то, что гости находятся в хорошей форме, силы все-таки неравны. А тем более игра пройдет в Буэнос-Айресе.

Ставка — победа «Ривер Плейт» + тотал больше 2,5 за 1.93.