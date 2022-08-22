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    «Ривер Плейт» обыграет «Сентраль Кордобу» с крупным счетом?

    «Ривер Плейт» — «Сентраль Кордоба». Прогноз и ставки на чемпионат Аргентины 22 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Сентраль Кордоба»
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    «Ривер Плейт» потерпел лишь одно поражение в семи предыдущих матчах чемпионата Аргентины
    «Ривер Плейт» сыграет на своем поле против «Сентраль Кордобы» в рамках 15-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 22 августа, начало — в 00:00 мск. «Ривер Плейт» — «Сентраль Кордоба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 22 Августа 2022 года
    Ривер Плейт
  • Аргентина. Примера
    •  Ривер Плейт 00:00 Сентраль Кордова Сентраль Кордова
  • Сантьяго-дель-Эстеро
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    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» занимает седьмое место в таблице аргентинской Примеры после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрал 22 очка.

    В прошлом туре «Ривер Плейт» не смог выиграть на выезде у «Арсенала». Встреча в Саранди завершилась со счетом 0:0.

    Зато перед этим команда Марсель Гальярдо одержала две победы — над «Индепендьенте» и «Ньюэлз Одл Бойз». Причем во втором случае «Ривер Плейт» забил четыре мяча.

    «Ривер Плейт» потерпел лишь одно поражение в семи предыдущих матчах чемпионата Аргентины.

    «Сентраль Кордоба»

    «Сентраль Кордоба» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 14-ти матчах 17 очков.

    Команда Серхио Рондина здорово провела первую половину августа, одержав в четырех матчах три победы.

    Все прогнозы на футбол

    «Сентраль Кордоба» выиграл у «Росарио Сентраль», «Дефенсы и Хустисии» и «Колона», забив в общей сложности семь мячей и ни разу не пропустив.

    «Сентраль Кордоба» забил семь мячей в пяти предыдущих матчах на выезде. Неплохо для команды с 17-го места.

    Прогноз и ставка

    На «Ривер Плейт» в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Сентраль Кордобы» — за 8.40.

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    У «Ривер Плейт» ни разу не было проблем в четырех предыдущих матчей против «Сентраль Кордобы». Скорее всего, фаворит выиграет и в предстоящей встрече.

    Несмотря на то, что гости находятся в хорошей форме, силы все-таки неравны. А тем более игра пройдет в Буэнос-Айресе.

    Ставка — победа «Ривер Плейт» + тотал больше 2,5 за 1.93.

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    «Ривер Плейт» — «Сентраль Кордоба»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» обыграет «Сентраль Кордобу» с крупным счетом?
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