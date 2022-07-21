В рамках первого поединка второго раунда Лиги конференций состоится встреча команд «Македония Гёрче Петров» и ЦСКА София. Матч пройдет в Скопье 21 июля. Начало в 18:30 мск. «Македония Гёрче Петров» — ЦСКА София: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Македония Гёрче Петров»

Прошлый сезон для хозяев завершился победой в Кубке Македонии. В финальном поединке они обыграли «Силекс», выиграв в серии пенальти.

Предсезонная подготовка стартовала 11 июля, когда коллектив провел товарищеский спарринг «Дритой» (2:2). После команда сыграла с «Лапи» (1:1) и АПОЭЛ (0:2).

13 июля «Македония» сыграла контрольный матч со «Стяуа» и потерпела поражение со счетом 2:3.

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Последний раз хозяева выступали в еврокубках 3 сезона тому назад, когда в первом раунде квалификации Лиги Европы они уступили дорогу «Алашкерту».

ЦСКА София

В Болгарии уже стартовал чемпионат. В первом же туре гости разгромили клуб «Арда» со счетом 3:0. 16 июля у команды состоялось дерби с «Локомотивом». Счет оказался ничейным (1:1).

В прошлом сезоне ЦСКА сильно уступил «Лудогорцу» в борьбе за титул. Также софийский коллектив проиграл «Левски» в финале Кубка Болгарии (0:1).

В любом случае ЦСКА является самым успешным болгарским клубом в еврокубках. Однако прошлая еврокампания стала не совсем удачной.

Напомним, что ЦСКА играл в группе С Лиги конференций, где после 6 туров занял последнее место, вылетев из турнира.

Прогноз и ставка

Котировки говорят, что ЦСКА фаворит. Букмекеры дают 4.30 на «Македонию» и 1.84 на коллектив из Софии.

ЦСКА намного выше по уровню, имеет еврокубковый опыт, тогда как соперник довольно редко выступает даже в квалификационных раундах, не говоря уже об основных этапах.

В таком случае гости должны воспользоваться своим перевесом в классе и выиграть этот матч. Ставка — победа ЦСКА.