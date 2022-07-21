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    Класс ЦСКА решит исход поединка

    «Македония Гёрче Петров» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.84), ставки на футбол, Лига конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Македония Гёрче Петров» — ЦСКА София
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    В рамках первого поединка второго раунда Лиги конференций состоится встреча команд «Македония Гёрче Петров» и ЦСКА София. Матч пройдет в Скопье 21 июля. Начало в 18:30 мск. «Македония Гёрче Петров» — ЦСКА София: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Македония Джёрче Петров
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Македония Джёрче Петров 18:30 ЦСКА София ЦСКА София
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Македония Гёрче Петров»

    Прошлый сезон для хозяев завершился победой в Кубке Македонии. В финальном поединке они обыграли «Силекс», выиграв в серии пенальти.

    Предсезонная подготовка стартовала 11 июля, когда коллектив провел товарищеский спарринг «Дритой» (2:2). После команда сыграла с «Лапи» (1:1) и АПОЭЛ (0:2).

    13 июля «Македония» сыграла контрольный матч со «Стяуа» и потерпела поражение со счетом 2:3.

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    Последний раз хозяева выступали в еврокубках 3 сезона тому назад, когда в первом раунде квалификации Лиги Европы они уступили дорогу «Алашкерту».

    ЦСКА София

    В Болгарии уже стартовал чемпионат. В первом же туре гости разгромили клуб «Арда» со счетом 3:0. 16 июля у команды состоялось дерби с «Локомотивом». Счет оказался ничейным (1:1).

    В прошлом сезоне ЦСКА сильно уступил «Лудогорцу» в борьбе за титул. Также софийский коллектив проиграл «Левски» в финале Кубка Болгарии (0:1).

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  • 18/07/2022

    • В любом случае ЦСКА является самым успешным болгарским клубом в еврокубках. Однако прошлая еврокампания стала не совсем удачной.

    Напомним, что ЦСКА играл в группе С Лиги конференций, где после 6 туров занял последнее место, вылетев из турнира.

    Прогноз и ставка

    Котировки говорят, что ЦСКА фаворит. Букмекеры дают 4.30 на «Македонию» и 1.84 на коллектив из Софии.

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    ЦСКА намного выше по уровню, имеет еврокубковый опыт, тогда как соперник довольно редко выступает даже в квалификационных раундах, не говоря уже об основных этапах.

    В таком случае гости должны воспользоваться своим перевесом в классе и выиграть этот матч. Ставка — победа ЦСКА.

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    «Македония Гёрче Петров» — ЦСКА София: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Класс ЦСКА решит исход поединка
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