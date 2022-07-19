В 9-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Платенсе» на своем поле сыграет против «Сентраль Кордоба». Поединок состоится 19 июля и начнется в 22:30 по мск. «Платенсе» — «Сентраль Кордоба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Платенсе»

«Платенсе», который в прошлом сезоне занял 18 место среди 26 участников, в текущем первенстве с 14 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице и отстает от лидера всего на два балла.

Клуб из города Флорида в этот розыгрыше чемпионата Аргентины еще не знал горечи поражений, трижды победив и расписав пять мировых исходов, забил девять голов, пропустил — пять.

В прошлой игре «Платенсе» сыграл вничью с «Арсеналом» Саранди 1:1, а ранее с тем же счетом завершили матч с «Ньюэллс Олд Бойз».

Все прогнозы на футбол

На своей же поле в данном первенстве коллектив победил только раз за четыре игры при трех ничейных результатах.

«Сентраль Кордоба»

«Сентраль Кордова» в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины финишировал лишь на 22 строке в турнирной таблице среди 26 участников.

В этом же первенстве коллектив из города Росарио имеет на своем счету восемь баллов после восьми проведенных игр, с которыми идет в середине турнирной таблицы.

За всю турнирную дистанцию команда по два раза побеждала и играла вничью, а также четыре раза была повержена. Забить ей удалось девять голов, а пропустила она на три мяча больше.

Накануне «Сентраль Кордова» на своем поле уступила «Патронато» со счетом 1:3. На выезде же коллектив раз победил при одной ничьей и двух фиаско.

В истории противостояний этих клубов только пять встреч, две из которых выиграла «Сентраль Кордова», раз сильнее был «Платенсе» и дважды они расписывали мировые. Причем четыре из этих игр были очень уж нерезультативными.

Прогноз и ставка на «Платенсе» — «Сентраль Кордоба»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Платенсе» предлагают — 2.38.

На викторию «Сентраль Кордоба» дают — 3.11, ничья оценена — в 3.28.

Так как в личных встречах эти клубы играют очень уж нерезультативно, то и на этот раз вполне можно ожидать очередного низового поединка.