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    Оппоненты выдадут очередной низ

    «Платенсе» — «Сентраль Кордоба». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Аргентины, 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Платенсе» — «Сентраль Кордоба»
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    «Платенсе»
    В 9-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Платенсе» на своем поле сыграет против «Сентраль Кордоба». Поединок состоится 19 июля и начнется в 22:30 по мск. «Платенсе» — «Сентраль Кордоба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 19 Июля 2022 года
    Платенсе
  • Флорида
    •  Платенсе 22:30 Сентраль Кордова Сентраль Кордова
  • Сантьяго-дель-Эстеро
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    «Платенсе»

    «Платенсе», который в прошлом сезоне занял 18 место среди 26 участников, в текущем первенстве с 14 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице и отстает от лидера всего на два балла.

    Клуб из города Флорида в этот розыгрыше чемпионата Аргентины еще не знал горечи поражений, трижды победив и расписав пять мировых исходов, забил девять голов, пропустил — пять.

    В прошлой игре «Платенсе» сыграл вничью с «Арсеналом» Саранди 1:1, а ранее с тем же счетом завершили матч с «Ньюэллс Олд Бойз».

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    На своей же поле в данном первенстве коллектив победил только раз за четыре игры при трех ничейных результатах.

    «Сентраль Кордоба»

    «Сентраль Кордова» в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины финишировал лишь на 22 строке в турнирной таблице среди 26 участников.

    В этом же первенстве коллектив из города Росарио имеет на своем счету восемь баллов после восьми проведенных игр, с которыми идет в середине турнирной таблицы.

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    • За всю турнирную дистанцию команда по два раза побеждала и играла вничью, а также четыре раза была повержена. Забить ей удалось девять голов, а пропустила она на три мяча больше.

    Накануне «Сентраль Кордова» на своем поле уступила «Патронато» со счетом 1:3. На выезде же коллектив раз победил при одной ничьей и двух фиаско.

    В истории противостояний этих клубов только пять встреч, две из которых выиграла «Сентраль Кордова», раз сильнее был «Платенсе» и дважды они расписывали мировые. Причем четыре из этих игр были очень уж нерезультативными.

    Прогноз и ставка на «Платенсе» — «Сентраль Кордоба»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Платенсе» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Сентраль Кордоба» дают — 3.11, ничья оценена — в 3.28.

    Так как в личных встречах эти клубы играют очень уж нерезультативно, то и на этот раз вполне можно ожидать очередного низового поединка.

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    «Платенсе» — «Сентраль Кордоба»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты выдадут очередной низ
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