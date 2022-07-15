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    «Сентраль Кордова» прервет серию домашних неудач?

    «Сентраль Кордова» — «Патронато». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, чемпионат Аргентины, 15 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сентраль Кордова» — «Патронато»
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    «Сентраль Кордова»
    «Сентраль Кордова» на своем поле сыграет с «Патронато» в 8-м туре чемпионата Аргентины. Поединок пройдет в ночь на 15 июля и начнется в 03:00 по мск. «Сентраль Кордова» — «Патронато»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 15 Июля 2022 года
    Сентраль Кордова
  • Сантьяго-дель-Эстеро
    •  Сентраль Кордова 03:00 Патронато Патронато
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    «Сентраль Кордова»

    «Сентраль Кордова» в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины финишировал лишь на 22 строке в турнирной таблице среди 26 участников.

    В этом же первенстве коллектив из города Росарио имеет на своем счету восемь баллов после семи проведенных игр, с которыми идет в середине турнирной таблицы.

    За всю турнирную дистанцию команда по два раза побеждала и играла вничью, а также три раза была повержена. Забить ей удалось восемь голов, а пропустила она на мяч больше.

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    Накануне «Сентраль Кордова» расписала мировую в гостях с «Эстудиантесом» со счетом 2:2. А вот две последние домашние игры коллектив проиграл.

    «Патронато»

    «Патронато» в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины выступил слабо, заняв только 23 позицию среди 26 участников.

    В текущем же первенстве клуб из города Парана после семи проведенных матчей имеет на счету восемь зачетных пунктов, которые позволяют ему идти аж во второй 20-те в турнирной таблице.

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  • Вчера

    • В минувшем туре «красно-черные» на своем поле уступили «Арсеналу» из Саранди со счетом 0:1, а игровым днем ранее она сыграли вничью на выезде с «Ньюэллз Олд Бойс» 2:2, уступая по ходу поединка 0:2,

    Вне родных стенах «Патронато» в этом сезоне потерпел два поражения и расписал одну мировую.

    в истории противостояний этих клубов числится только четыре игры, две из которых выиграл «Патронато», раз сильнее была «Сентраль Кордова» и один матч завершился вничью.

    Прогноз и ставка на «Сентраль Кордова» — «Патронато»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сентраль Кордова» предлагают — 2.09.

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    На викторию «Патронато» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.42.

    В данном поединке прогнозируем викторию «Сентраль Кордова», так как она будет всеми силами стараться прервать серию поражений в родных стенах, а «Патронато» на выезде выступает не лучшим образом.

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    «Сентраль Кордова» — «Патронато»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 15.07.2022. Прогнозы на футбол. «Сентраль Кордова» прервет серию домашних неудач?
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