«Сентраль Кордова» на своем поле сыграет с «Патронато» в 8-м туре чемпионата Аргентины. Поединок пройдет в ночь на 15 июля и начнется в 03:00 по мск. «Сентраль Кордова» — «Патронато»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сентраль Кордова»

«Сентраль Кордова» в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины финишировал лишь на 22 строке в турнирной таблице среди 26 участников.

В этом же первенстве коллектив из города Росарио имеет на своем счету восемь баллов после семи проведенных игр, с которыми идет в середине турнирной таблицы.

За всю турнирную дистанцию команда по два раза побеждала и играла вничью, а также три раза была повержена. Забить ей удалось восемь голов, а пропустила она на мяч больше.

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Накануне «Сентраль Кордова» расписала мировую в гостях с «Эстудиантесом» со счетом 2:2. А вот две последние домашние игры коллектив проиграл.

«Патронато»

«Патронато» в прошлом розыгрыше чемпионата Аргентины выступил слабо, заняв только 23 позицию среди 26 участников.

В текущем же первенстве клуб из города Парана после семи проведенных матчей имеет на счету восемь зачетных пунктов, которые позволяют ему идти аж во второй 20-те в турнирной таблице.

В минувшем туре «красно-черные» на своем поле уступили «Арсеналу» из Саранди со счетом 0:1, а игровым днем ранее она сыграли вничью на выезде с «Ньюэллз Олд Бойс» 2:2, уступая по ходу поединка 0:2,

Вне родных стенах «Патронато» в этом сезоне потерпел два поражения и расписал одну мировую.

в истории противостояний этих клубов числится только четыре игры, две из которых выиграл «Патронато», раз сильнее была «Сентраль Кордова» и один матч завершился вничью.

Прогноз и ставка на «Сентраль Кордова» — «Патронато»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сентраль Кордова» предлагают — 2.09.

На викторию «Патронато» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.42.

В данном поединке прогнозируем викторию «Сентраль Кордова», так как она будет всеми силами стараться прервать серию поражений в родных стенах, а «Патронато» на выезде выступает не лучшим образом.