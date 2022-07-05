«Колорадо» и «Остин» встретятся в матче регулярного чемпионата МЛС 5 июля в 04:00 по мск. «Колорадо» — «Остин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

«Колорадо» находится в списке последних команд лиги. Клуб занимает 12 место с 19 очками в активе. За 16 туров команда выиграла 5 матчей и проиграла 7 раз.

Хозяева набрали только один балл за последние 3 тура чемпионата. Они сыграли вничью с «Нью-Йорк Сити» (1:1). В двух других поединках команда терпела поражение.

«Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» 1:3, а после уступил «Портленду» 0:3. При этом стоит отметить, что «Рэпидз» проиграли на своем поле только один раз в этом сезоне.

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Хозяева выиграли 3 из 4 домашних матчей, пропустив лишь в одном из этих четырех случаев.

«Остин»

Гости подошли к матчу с серией без поражений — 2 победы и ничья. «Остин» потерял очки только в матче с «Далласом» (2:2).

Клуб также обыграл «Монреаль» и «Шарлотт». В обоих случаях счет был 1:0. Всего у команды уже 9 побед в этом сезоне. Это больше половины от сыгранных поединков.

В турнирной таблице Западной конференции «Остин» занимает второе место. У него 31 очко в активе после 17 сыгранных матчей.

Отметим, что команда является второй в группе по результативности с 32 забитыми голами.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров на матч никак не отражают положение вещей в таблице. «Колорадо» — фаворит за 1.69, а победа «Остина» оценивается коэффициентом 5.00.

В прошлом розыгрыше МЛС «Колорадо» два раза подряд обыграл «Остин», причем не дал ему даже забить. Однако сейчас форма хозяев вызывает сомнения. Единственное, что радует — это домашние выступления.

«Остин» не проигрывает уже три тура и вполне может воспользоваться плохим состоянием хозяев. На победу гостей, наверное, ставить не стоит, учитывая котировки. А вот на вариант «Х2» можно сделать ставку.