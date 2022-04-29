В 13-м туре чемпионата Ирландии по футболу «Слайго Роверс» дома примет «Шемрок Роверс». Игра пройдет 29 апреля, начало — в 21:45 по мск. «Слайго Роверс» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слайго Роверс»

«Слайго Роверс» в прошлом сезоне завоевал бронзовые награды ирландского первенства, выжав максимум из своего турнирного положения. В этом же чемпионате коллектив идет на четвертой строке.

За всю турнирную дистанцию команда смогла пять раз победить, четыре встречи завершила вничью и трижды уступила. От первых двух мест она отстает существенно, а третьей позиции проигрывает лишь очко.

«Красно-белые» смогли выиграть свои две последние игры в чемпионате, но соперники были из второй части турнирки. Перед этим же они имели 4-матчевую безвыигрышную серию, где трижды терпели фиаско.

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Пока на своей территории «Слайго Роверс» соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Роверс» — победитель двух последних чемпионатов Ирландии. В этом он также претендует на золото, находясь сейчас на второй позиции с отставанием в балл от лидера.

В 12 проведенных поединках «зелено-белые» по два раза уступали и играли вничью, а также добыли восемь выигрышей. Стартовали они не особо удачно, но затем наладили свою игру и не проигрывают вот уже восемь встреч подряд.

В этот период коллектив два раза расписал мировые и шесть игр выиграл. Причем в минувших пяти турах он только побеждал. В своем последнем поединке он в гостях одолел середняка «Богемианс» — 3:1.

Вне родных стен «Шемрок Роверс» играет в этом сезоне не особо успешно, трижды выиграв при двух фиаско и одном мировом исходе.

В первом круге эти команды сыграли вничью 2:2, а в прошлом сезоне дважды побеждал «Шемрок» и раз сильнее был «Слайго», причем все эти встречи были низовыми.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Шемрок Роверс» предлагают — 1.85.

На викторию «Слайго Роверс» дают — 4.62, ничья оценена — в 3.44.

«Шемрок» хоть и набрал превосходный ход, но на поле «Слайго» он зачастую имеет проблемы. В общем, будет неудивительно если «зелено-белые» здесь потеряют очки.