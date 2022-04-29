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    «Нефтчи» победно прошагает в финал

    «Нефтчи» — «Зиря». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок Азербайджана, 29 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Зиря»
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    Эмин Махмудов
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Зирей» в рамках 1/2 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 19:30 мск. «Нефтчи» — «Зиря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Кубок 29 Апреля 2022 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Кубок
    •  Нефтчи 19:30 Зиря Зиря
  • Азербайджан. Кубок
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    «Нефтчи»

    «Нефтчи» в турнирной таблице чемпионата занимает 2 место. При этом отрыв от третьей позиции составляет 5 очков.

    Главной проблемой команды являются не слишком надежные тылы. В 24 матчах «Нефтчи» пропустил 25 мячей.

    Минувший тур команда не может записать себе в актив. «Нефтчи» на выезде минимально одолел аутсайдера «Сабаил».

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    Выездная ничья в первом полуфинальном матче Кубка Азербайджана предполагает активность в атаке в ответном поединке, что, собственно, и должно произойти.

    «Зиря»

    «Зиря» проводит неплохой турнирный отрезок. В двух последних матчах команда не пропускала, а серия без поражений составляет три матча к ряду.

    «Зиря» находится на 3 месте, к тому же обороняется чуточку лучше, чем идущий выше «Нефтчи». А вот с атакой у команды не все так весело: всего 32 забитых мяча.

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  • Вчера

    • Последний свой матч в чемпионате «Зиря» провела ударно. На выезде минимально был переигран «Сумгаит».

    Вот только против бакинцев «Зиря» традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей команда лишь дважды сыграла вничью, трижды уступив сопернику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.78, на ничью за 3.50, а на «Зирю» — за 4.36.

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    «Нефтчи» традиционно успешно противостоит «Зире».

    «Зиря» не лучшим образом выглядит в атаке.

    «Нефтчи» выглядит сильнее соперника, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.02.

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