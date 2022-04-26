Во вторник, 26 апреля, в 5-м туре чемпионата Швеции по футболу «Кальмар» на своем поле сыграет против «Норрчепинга». Игра начнется в 20:00 по мск. «Кальмар» — «Норрчепинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальмар»

«Кальмар» прошлый чемпионат Швеции завершил на шестой позиции, но за еврокубки борьбу не вел, так как отстал от четвертой позиции аж на восемь баллов.

Новый сезон «красно-белые» начали с Кубка страны, где легко преодолели групповую стадию, но уже в 1/4 финала проиграли «Юргордену» 0:2 и завершили борьбу за титул.

В первенстве же команда провела четыре поединка и смогла дважды выиграть, и два раза проиграть. Стартовала она с домашнего фиаско от действующего чемпиона «Мальме» 0:1.

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После чего «Кальмар» выиграл две игры подряд с общим счетом 5:0, но в прошлом туре уступил на выезде новичку «Сундсваллю» со счетом 0:1.

«Норрчепинг»

«Норрчепинг» прошлый розыгрыш Аллсвенскан закончил на строку ниже, чем предстоящий соперник. Команда могла оказаться выше, но смазала концовку чемпионата.

«Товарищи» преодолели аналогичный путь своему предстоящему противнику в Кубке Швеции, выйдя из группы, но уже на стадии 1/4 финала потерпев фиаско от «Хаммарбю» 2:3.

Старт нового чемпионата «сине-белые» провалили, проиграв три первые игры. Правда, в двух случаях им противостояли гранды местного футбола.

И только в минувшем туре «Норрчепинг» добыл первые очки в сезоне, расписав домашнюю мировую со скромным «Хаккеном» 1:1.

В прошлом чемпионате «Кальмар» дважды одолел «Норрчепинг» — 1:0 и 2:1. Перед этим же трижды подряд сильнее были «товарищи».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальмара» предлагают — 2.50.

На викторию «Норрчепинга» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.24.

Особой результативностью на старте данного сезона эти клубы не блещут, да и между собой играют зачастую с небольшим количеством забитых мячей. В общем, здесь напрашивается ставка на низовой исход.