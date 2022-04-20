«Зиря» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках полуфинала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 19:00 мск. «Зиря» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зиря»

«Зиря» в турнирной таблице чемпионата Азербайджана занимает 3 место. При этом отставание от второй позиции составляет 5 очков.

Команда не столь эффективна в атаке (31 гол). Зато с обороной у «Зири» все в полном ажуре (24 пропущенных мяча).

Минувший тур команда может записать себе в актив. «Зиря» дома сумела переиграть «Сабаил» (2:1).

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Против «Нефтчи» команда играет неудачно. Из пяти последних поединков «Зиря» выиграла лишь однажды при трех поражениях.

«Нефтчи»

«Нефтчи» проводит вполне приличный отрезок. Бакинцы не проигрывают уже почти два с половиной месяца.

Вряд ли «нефтяники» упустят второе место. Отрыв от конкурентов весьма комфортный, да и по игре бакинцы выглядят солиднее.

Минувший тур принес «Нефтчи» три очка. Дома команда минимально одолела «Сабах», причем единственный мяч соперники забили в собственные ворота.

У бакинцев наверняка есть мотивация побороться за Кубок страны. В составе команды выделяется бразилец Тиаго, забивший 7 мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 2.34, на ничью за 2.88, а на «Зирю» — за 3.32.

«Зиря» традиционно неудачно играет с бакинцами.

«Нефтчи» сейчас на ходу , и явно намеревается побороться за Кубок.

«Нефтчи» выглядит сильнее соперника, к тому же мотивирован выиграть трофей. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» с коэффициентом 2.34.