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    «Нефтчи» одолеет «Зирю»

    «Зиря» — «Нефтчи». Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, Кубок Азербайджана, 20 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Нефтчи»
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    Мамаду Мбодж
    «Зиря» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках полуфинала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 19:00 мск. «Зиря» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Кубок 20 Апреля 2022 года
    Зиря
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Зиря 19:00 Нефтчи Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Зиря»

    «Зиря» в турнирной таблице чемпионата Азербайджана занимает 3 место. При этом отставание от второй позиции составляет 5 очков.

    Команда не столь эффективна в атаке (31 гол). Зато с обороной у «Зири» все в полном ажуре (24 пропущенных мяча).

    Минувший тур команда может записать себе в актив. «Зиря» дома сумела переиграть «Сабаил» (2:1).

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    Против «Нефтчи» команда играет неудачно. Из пяти последних поединков «Зиря» выиграла лишь однажды при трех поражениях.

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» проводит вполне приличный отрезок. Бакинцы не проигрывают уже почти два с половиной месяца.

    Вряд ли «нефтяники» упустят второе место. Отрыв от конкурентов весьма комфортный, да и по игре бакинцы выглядят солиднее.

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    • Минувший тур принес «Нефтчи» три очка. Дома команда минимально одолела «Сабах», причем единственный мяч соперники забили в собственные ворота.

    У бакинцев наверняка есть мотивация побороться за Кубок страны. В составе команды выделяется бразилец Тиаго, забивший 7 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 2.34, на ничью за 2.88, а на «Зирю» — за 3.32.

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    «Зиря» традиционно неудачно играет с бакинцами.

    «Нефтчи» сейчас на ходу, и явно намеревается побороться за Кубок.

    «Нефтчи» выглядит сильнее соперника, к тому же мотивирован выиграть трофей. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтчи» с коэффициентом 2.34.

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    «Зиря» — «Нефтчи»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» одолеет «Зирю»
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