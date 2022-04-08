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    «Эстудиантес» одержит победу в этом матче

    «Эстудиантес» — «Велес Сарсфилд». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, Кубок Либертадорес, 8 апреля, 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Эстудиантес» — «Велес Сарсфилд»
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    Матиас Пеллегрини
    «Эстудиантес» на своём поле сыграет против «Велеса Сарсфилда» в рамках группового матча Кубка Либертадореса. Поединок состоится 8 апреля, начало — 3:00 (мск). «Эстудиантес» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эстудиантес»

    «Крысоловы» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины набрав 39 очков за 25 матчей. Команда смогла забить в ворота своих соперников 43 мяча, а в свои пропустила — 31.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Эстудиантес» 2 раза терпел поражения, 5 раз обыгрывал своих соперников и 3 раза сыграл вничью.

    На данном этапе команда проводит беспроигрышную серию, которая длится уже 4 матча подряд. За этот период «Эстудиантес» смог победить в квалификации «Эвертон Де Вина» со счётом 1:0 и в кубке Аргентины «Пуэрто-Нуэво» — 2:1.

    А остальные два поединка были проведены в Кубке Профессиональной Лиги где «Эстудиантес» не смог определить сильнейшего с «Химнасией и Эсгримой» (1:1) и «Годой Крус» (3:3).

    «Велес Сарсфилд»

    «Фортики» находятся на 1 строчку выше от нынешнего соперника занимая 5-е место и имея в активе такое е количество очков — 39. Но разница забитых и пропущенных у этой команды лучше — 34/21.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Велес» 4 раза проиграл своим соперникам, 3 раза одержал победу и 3 раза довольствовался ничейным результатам.

    В Кубке Профессиональной Лиги Аргентины «фортики» в прошлом туре одержали долгожданную победу над «Ланусом» (3:1), до этого у команды не получалось этого сделать 6 матчей подряд.

    Перед этим матчем был проигрыш от «Аргентиноса Хуниорса» со счётом 1:0 и два ничейных поединка с «Арсеналом Саранди» (0:0) и нынешним соперником «Эстудиантесом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Эстудиантеса» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают взять за 3.06, а победу «Велеса Сарсфилда» — за 3.24.

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    Прогноз — Встречаются две команды, которые играют примерно на одинаковом уровне, но «Эстудиантес» в данный момент выглядит намного слаженней и показывает лучшие результаты. А в добавок ко всему фактор своего поля так же поможет команде одержать победу в этом поединке.

    Ставка — Победа «Эстудиантеса» — за 2.38.

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    «Эстудиантес» — «Велес Сарсфилд»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 08.04.2022. Прогнозы на футбол. «Эстудиантес» одержит победу в этом матче
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