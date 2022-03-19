«Сабах» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках 20-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 19 марта, начало — в 15:45 мск. «Сабах» — «Сабаил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабах»

«Сабах» на данный момент находится на 5 месте. Причем, скорее всего, команда ни на что серьезное претендовать не будет.

Причем бакинцы пропускают с незавидной долей регулярности. В 19 матчах команда пропустила 27 мячей.

Минувший тур команда едва ли может записать себе в актив. Дома «Сабах» минимально уступил лидеру «Карабаху».

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Против «Сабаила» команда в последние годы играет относительно успешно. Две победы в пяти матчах при двух поражениях — настоящие качели.

«Сабаил»

«Сабаил» отчаянно сражается за выживание. Правда, на текущий момент команда безальтернативно замыкает турнирную таблицу.

У команды имеются явные проблемы с обороной. В 19 матчах «Сабаил» умудрился пропустить уже 38 раз.

Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Сабаил» в родных стенах потерпел разгромное поражение от «Кешли» (0:3).

Более того, «Сабаил» имеет ужасную пятиматчевую серию поражений. Так что шансы ее прервать у команды не слишком высокие.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сабах» за 1.74, на ничью за 3.52, а на «Сабаил» — за 4.10.

«Сабах» смотрится монолитнее соперника .

Гости в последних матчах выглядят крайне неубедительно.

Бакинцы смотрятся банально сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.00.