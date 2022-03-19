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    «Сабах» с «Сабаилом» сыграют по низам

    «Сабах» — «Сабаил». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Азербайджана, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сабах» — «Сабаил»
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    Мурад Мусаев
    «Сабах» сыграет на своем поле с «Сабаилом» в рамках 20-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 19 марта, начало — в 15:45 мск. «Сабах» — «Сабаил»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 19 Марта 2022 года
    Сабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Сабах 15:45 Сабаил Сабаил
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Сабах»

    «Сабах» на данный момент находится на 5 месте. Причем, скорее всего, команда ни на что серьезное претендовать не будет.

    Причем бакинцы пропускают с незавидной долей регулярности. В 19 матчах команда пропустила 27 мячей.

    Минувший тур команда едва ли может записать себе в актив. Дома «Сабах» минимально уступил лидеру «Карабаху».

    Все прогнозы на футбол

    Против «Сабаила» команда в последние годы играет относительно успешно. Две победы в пяти матчах при двух поражениях — настоящие качели.

    «Сабаил»

    «Сабаил» отчаянно сражается за выживание. Правда, на текущий момент команда безальтернативно замыкает турнирную таблицу.

    У команды имеются явные проблемы с обороной. В 19 матчах «Сабаил» умудрился пропустить уже 38 раз.

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    • Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Сабаил» в родных стенах потерпел разгромное поражение от «Кешли» (0:3).

    Более того, «Сабаил» имеет ужасную пятиматчевую серию поражений. Так что шансы ее прервать у команды не слишком высокие.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сабах» за 1.74, на ничью за 3.52, а на «Сабаил» — за 4.10.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Сабах» смотрится монолитнее соперника.

    Гости в последних матчах выглядят крайне неубедительно.

    Бакинцы смотрятся банально сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Сабах» — «Сабаил»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Сабах» с «Сабаилом» сыграют по низам
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