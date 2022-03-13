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    «Нефтчи» выиграет без пропущенных мячей

    «Нефтчи» — «Сумгаит». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Чемпионат Азербайджана, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Сумгаит»
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    «Нефтчи»
    В 19-м туре чемпионата Азербайджана по футболу «Нефтчи» на своей арене примет «Сумгаит». Поединок пройдет 13 марта и начнется в 17:15 по мск. «Нефтчи» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 13 Марта 2022 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 17:15 Сумгаит Сумгаит
  • Сумгаит
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    «Нефтчи»

    «Нефтчи», который является действующем чемпионом Азербайджана, в этом сезоне на текущий момент идет лишь на четвертом месте, много проигрывая лидеру, а от второй строки отстает на три пункта.

    После зимнего перерыва команда из Баку успела провести четыре игры в первенстве. В первой встрече она проиграла на своем поле лидирующему «Карабаху» со счетом 1:2.

    В последующих же трех поединках «нефтяники» неизменно побеждали, пропустив в этот период всего лишь один гол при шести забитых. В минувшем туре они дома одолели аутсайдера«Сабаил» 2:0.

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    В родных стенах «Нефтчи» в этом чемпионате выиграл пять игр из десяти, два поединка он еще свел вничью и потерпел три неудачи.

    «Сумгаит»

    «Сумгаит» в турнирной таблице идет на седьмой строке среди восьми участников. У команды на счету 13 очков и отрыв от последней позиции всего в два балла.

    У коллектива в данном первенстве всего лишь три виктории, последняя из которых была добыта еще в конце октября. После этого он дважды играл вничью и шесть раз уступал.

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    В новом году «фиолетовые» набрали лишь один пункт в трех встречах. Последнее свои же две игры они проиграли командам из топ-3, ни разу не забив в них.

    Вне родных стен в этом первенстве «Сумгаит» добыл только одну викторию за девять матчей, дважды расписывал мировые и шесть встреч проиграл.

    За последние пять очных игр этих клубов трижды была зафиксирована ничья, а также они по разу обыграли друг друга.

    Прогноз и ставка на «Нефтчи» — «Сумгаит»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.54.

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    На викторию «Сумгаита» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.00.

    «Нефтчи» после перерыва выглядит весьма неплохо, а вот гости совсем не впечатляют. В общем, прогнозируем здесь выигрыш хозяев причем без пропущенных мячей.

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    «Нефтчи» — «Сумгаит»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» выиграет без пропущенных мячей
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