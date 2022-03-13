В 19-м туре чемпионата Азербайджана по футболу «Нефтчи» на своей арене примет «Сумгаит». Поединок пройдет 13 марта и начнется в 17:15 по мск. «Нефтчи» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи», который является действующем чемпионом Азербайджана, в этом сезоне на текущий момент идет лишь на четвертом месте, много проигрывая лидеру, а от второй строки отстает на три пункта.

После зимнего перерыва команда из Баку успела провести четыре игры в первенстве. В первой встрече она проиграла на своем поле лидирующему «Карабаху» со счетом 1:2.

В последующих же трех поединках «нефтяники» неизменно побеждали, пропустив в этот период всего лишь один гол при шести забитых. В минувшем туре они дома одолели аутсайдера«Сабаил» 2:0.

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В родных стенах «Нефтчи» в этом чемпионате выиграл пять игр из десяти, два поединка он еще свел вничью и потерпел три неудачи.

«Сумгаит»

«Сумгаит» в турнирной таблице идет на седьмой строке среди восьми участников. У команды на счету 13 очков и отрыв от последней позиции всего в два балла.

У коллектива в данном первенстве всего лишь три виктории, последняя из которых была добыта еще в конце октября. После этого он дважды играл вничью и шесть раз уступал.

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В новом году «фиолетовые» набрали лишь один пункт в трех встречах. Последнее свои же две игры они проиграли командам из топ-3, ни разу не забив в них.

Вне родных стен в этом первенстве «Сумгаит» добыл только одну викторию за девять матчей, дважды расписывал мировые и шесть встреч проиграл.

За последние пять очных игр этих клубов трижды была зафиксирована ничья, а также они по разу обыграли друг друга.

Прогноз и ставка на «Нефтчи» — «Сумгаит»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.54.

На викторию «Сумгаита» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.00.

«Нефтчи» после перерыва выглядит весьма неплохо, а вот гости совсем не впечатляют. В общем, прогнозируем здесь выигрыш хозяев причем без пропущенных мячей.