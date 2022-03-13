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    «Нефтчи» не заметит «Сумгаит»

    «Нефтчи» — «Сумгаит». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Азербайджана, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Сумгаит»
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    Мерт Челик
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 19-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 13 марта, начало — в 17:15 мск. «Нефтчи» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 13 Марта 2022 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 17:15 Сумгаит Сумгаит
  • Сумгаит
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    «Нефтчи»

    «Нефтчи» на данный момент находится на 4 месте. Борьба за чемпионский титул команде вряд ли светит, зато за 2 место бакинцы пободаются.

    Причем бакинцы забивают довольно регулярно: 28 мячей в 18 матчах. А вот пропускают больше мяча за игру (22 гола).

    Минувший тур команда может записать себе в актив. Дома «нефтяники» уверенно переиграли «Сабаил» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Сумгаита» команда в последние годы играет с переменным успехом. По одной победе в активе из последних пяти матчей — чистый паритет.

    «Сумгаит»

    «Сумгаит» отчаянно сражается за место под солнцем. Ныне команда занимает предпоследнее 7 место.

    Более того, у «Сумгаита» еще имеется матч в запасе. Плюс, конечно, отрыв в два очка от аутсайдера «Кешли».

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    • Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Минимальное поражение от «Зири» явно не прибавило настроения.

    Более того, эта неудача стала для «Сумгаита» второй к ряду. Последняя виктория же датирована последним днем октября прошлого года.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.41, на ничью за 4.00, а на «Сумгаит» — за 6.80.

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    «Нефтчи» явно не устраивает нынешняя позиция.

    Гости в последних матчах выглядят крайне неубедительно.

    Хозяева выглядят сильнее, и наверняка добудут уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -1.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Нефтчи» — «Сумгаит»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. «Нефтчи» не заметит «Сумгаит»
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