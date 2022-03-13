«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 19-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 13 марта, начало — в 17:15 мск. «Нефтчи» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» на данный момент находится на 4 месте. Борьба за чемпионский титул команде вряд ли светит, зато за 2 место бакинцы пободаются.

Причем бакинцы забивают довольно регулярно: 28 мячей в 18 матчах. А вот пропускают больше мяча за игру (22 гола).

Минувший тур команда может записать себе в актив. Дома «нефтяники» уверенно переиграли «Сабаил» (2:0).

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Против «Сумгаита» команда в последние годы играет с переменным успехом. По одной победе в активе из последних пяти матчей — чистый паритет.

«Сумгаит»

«Сумгаит» отчаянно сражается за место под солнцем. Ныне команда занимает предпоследнее 7 место.

Более того, у «Сумгаита» еще имеется матч в запасе. Плюс, конечно, отрыв в два очка от аутсайдера «Кешли».

Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. Минимальное поражение от «Зири» явно не прибавило настроения.

Более того, эта неудача стала для «Сумгаита» второй к ряду. Последняя виктория же датирована последним днем октября прошлого года.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.41, на ничью за 4.00, а на «Сумгаит» — за 6.80.

«Нефтчи» явно не устраивает нынешняя позиция.

Гости в последних матчах выглядят крайне неубедительно .

Хозяева выглядят сильнее, и наверняка добудут уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -1.5 с коэффициентом 2.16.